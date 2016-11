Halve landslaget i sykdomstrøbbel: – Ikke noe godt tegn

SJUSJØEN (VG) Sju av 14 skiskyttere på landslaget har hatt problemer i sesongoppkjøringen. Urovekkende, mener ekspertene.

SKISYKELANDSLAGET OLE EINAR BJØRNDALEN: Frisk.

TARJEI BØ: Ikke direkte syk, men er likevel ikke i form. Ingen vet hva som er galt, uvisst når han er tilbake. EMIL HEGLE SVENDSEN: Først ute en måneds tid i sommer med mageproblemer. Deretter slet han med luftveiene i høst, og mistet ytterligere tre-fire uker. Gikk kun sprinten på Sjusjøen. JOHANNES THINGNES BØ: Frisk. ERLEND BJØNTEGAARD: Frisk. LARS HELGE BIRKELAND: Frisk. HENRIK L’ABEÉ LUND: Frisk. TIRIL ECKHOFF: Frisk. MARTE OLSBU: Med bare et par uker igjen til sesongstart måtte hun opereres for blindtarmbetennelse. Gjennomførte sin første liggende serie etter operasjonen på lørdag. Gikk ikke på Sjusjøen. SYNNØVE SOLEMDAL: Ikke til stede på Sjusjøen. Kroppen tar ikke til seg trening, ingen har ennå svaret på hva som er galt. Uvisst når hun kommer tilbake. FANNY HORN BIRKELAND: Mistet treningssamlingen på Trysil i forkant av sesongstarten. Slått ut av sykdom en ukes tid. Gikk begge renn i helgen, men hadde kun én ukes trening i banken etter forkjølelsen. HILDE FENNE: Gikk ikke på Sjusjøen. Er tilbake i forsiktig trening etter å ha slitt med forkjølelse i cirka fire uker. KAIA WØIEN NICOLAISEN: Gikk ikke på Sjusjøen. Ble syk omtrent samtidig som Hilde Fenne, også Nicolaisen hanglet i fire ukers tid. INGRID LANDMARK TANDREVOLD: Frisk.

– Det er ikke noe spesielt godt tegn å pådra seg så mye sykdom før sesongen, sier NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid til VG.

I helgen slapp skiskytterne av gårde med startnummer på brystkassa igjen. For herrenes del var samtlige av de norske landslagsløperne i aksjon, med unntak av Tarjei Bø. Han reiste hjem fra Sjusjøen tidligere i uken, helt ute av form.

På damesiden så det verre ut denne helgen. Tiril Eckhoff, Fanny Horn Birkeland og Ingrid Landmark Tandrevold var de eneste som var friske nok til å gå.

Både Kaia Wøien Nicolaisen og Hilde Fenne har vært syk i en måneds tid, og er så vidt tilbake i trening. Synnøve Solemdal er hjemme med det som omtales som en «mystisk» sykdom, kroppen hennes tar ikke til seg trening, og ingen vet hvorfor. Marte Olsbu har holdt seg frisk, men måtte blindtarmopereres for noen uker siden.

I tillegg til disse fire, har også Fanny Horn Birkeland vært gjennom en forkjølelse. Hun gikk i helgen, men hadde kun vært tilbake i trening i én uke.

Halve laget i trøbbel



På herresiden ser det litt bedre ut - men ingen vet hvor lenge Tarjei Bø blir ute. Emil Hegle Svendsen har også hatt problemer - i sommer slet han med magetrøbbel og mistet flere uker med trening. I høst slo luftveiene seg vrange.

Summasummarum: Sju av 14 landslagsløpere har hatt problemer. NRK-kommentator Bjørn synes det er i overkant mye sykdom.

– Det er urovekkende. Jeg har ingen forklaring på hvorfor det er slik. Man har ikke den utfordringen i langrenn, for eksempel. Det er vanskelig å spekulere i hvorfor det skjer, sier han til VG.

– Man må alltid spørre seg, som trener, om løperne har for lite overskudd. Hvis man trener tøft en periode, kan kroppen si fra i form av for eksempel virussykdom.

– Tror du dette er noe landslagsledelsen er bevisst på?

– Det tror jeg. Tiril (Eckhoff) har tålt dette bra, og det har jo Marte (Olsbu) også. Men det er en del andre som er litt for ofte syke. Da må man se kritisk på om det er riktig progresjon i treningen, sier Bjørn.

Liv Grete Skjelbreid synes det er et dårlig tegn at så mange løpere har blitt syke like før alvoret starter.

– Det første som slår meg, er at det nå tenkes mye nytt i landslaget, med mange nye trenere inne. I iveren etter å bli bedre, kan totalbelastningen blir for stor. Den er lett å glemme. Man har mye fokus på både skytingen og langrenn, det kan bli for mye, sier hun.

Skjelbreid er klar på at det har vært ulike ting som har skapt problemer for skiskytterne, som Svendsens mageproblemer og Olsbus operasjon.

– Det er jo ulike ting de sliter med, og det er litt motstridende for min teori. Men samtidig så skal ikke dette skje. At en eller to løpere er rustne før sesongstart, er ok. Men ikke så mange, sier hun.

Leter etter årsaken



Steinar Mundal er trener for kvinnelandslaget, og han skulle gjerne hatt flere av sine i frisk og rask tilstand på denne tiden av året.

– Vi må nok skrive litt på uflakskontoen, men det er vanskelig å vite. Det er på høsten man er mest sliten og mest mottakelig for sykdom, sier han til VG.

Idrettssjef Morten Aa Djupvik har heller ikke noe godt svar på hvorfor så mange av skiskytterne er syke, men han forsikrer om at det jobbes iherdig med å finne ut av det.

– Det er jo litt tilfeldigheter også, men vi kan ikke slå oss til ro med det. Vi må gjennomgå alt vi har gjort og alt det vi gjør, for å se om det er noe vi kan gjøre eller noe vi burde gjort, sier han til VG.

– Er dere trygge på at det ikke skyldes overbelastning?

– Skiskyting er utfordrende, for du skal balansere den fysiske delen opp mot skytingen. Men dette er vi veldig obs på. Jeg kan ikke si at dette ikke er årsaken, men jeg tror ikke det.