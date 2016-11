Fransk stortalent «knuste» Eckhoff på Sjusjøen

SJUSJØEN/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (26) bommet én gang på liggende, og én gang på stående. Dermed vant det franske stortalentet Justine Braisaz (20) sesongåpningen på Sjusjøen.

– Man skal ikke vinne en sprint med to bom, så det var helt ok, sier Eckhoff til VG.

20 år gamle Braisaz skjøt nemlig feilfritt, og var 23 sekunder foran Eckhoff i mål. Ukrainske Julia Dzyma (26) tok tredjeplassen 13 sekunder bak den norske stjernen.

– Hun er jo bare 20 år, det er imponerende det hun har gjort allerede i karrieren, kommenterte Ola Lunde etter fullt hus på andre skyting for Braisaz.

Den franske jenta var jublende glad etter målgang. På pressekonferansen hadde hun problemer med både å forstå og snakke engelsk, og lo godt av sine egne forsøk på å svare for seg.

Hun holdt på å ødelegge helt for det tyske laget da de gikk VM-stafett i Holmenkollen i mars i år, men i dag beviste hun at hun fint kan gå skirenn som holder til å slå topputøvere.

Eckhoff ble slått med solid margin, men var fornøyd med sesongåpningen.

– Jeg synes det er en ok start. Den bommen jeg hadde på liggende skyting var dårlig, men på stående synes jeg det gikk bra. Jeg er fornøyd. Jeg har uansett ikke lagt opp til å være i noen toppform nå, sier hun.

DAGENS VINNER: Justine Braisaz, som her viser frem sølvmedaljen fra VM-stafetten i Oslo i mars, slo alle på Sjusjøen i dagens sprint. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Det er tøffe løyper her på Sjusjøen?

– Ja, det er ingen deilig løype, akkurat. Den er tøff, men det passer meg veldig bra.

Eckhoff har vært helt sykdomsfri i sesongoppkjøringen, og bør ha lagt grunnlaget for en solid sesong. Den norske stjernen hadde en liten motivasjonsknekk i starten av oktober, men det gikk fort over.

Eckhoff flyttet fra Trondheim til Oslo i sommer, for å gjøre alt lettere for seg selv i forhold til samlinger, trening og reise. Tidligere har skytingen tidvis vært et mareritt for Eckhoff, men nå har hun trent mye mer på standplass.

– Jeg merker kanskje en forbedring på stående skyting, men liggende har jeg slitt litt med i det siste, blant annet fordi jeg har byttet stokk. Jeg er glad det er noen uker igjen å trene på, for å få alt automatisert, forklarer hun.

Spennende testing



Fanny Horn Birkeland ble nummer fem, etter en litt tung avslutning i sporet. der hun ble slått med 52 sekunder av Eckhoff.



– Det er tidlig ennå, men jeg sier meg godt fornøyd med gjennomkjøringen, sier Birkeland til VG. Hun har nylig vært syk, og måtte stå over landslagets samling på Trysil like før sesongåpningen.

De to siste ukene har hun trent som vanlig, men hun var likevel spent på å få testet seg mot de andre. Birkeland har nemlig ikke vært så mye sammen med de andre landslagsjentene i år som hun har vært tidligere.

– Jeg har aldri trent så mye alternativt og vært så lite på samling som i år. Derfor har jeg ikke fått målt meg mot de andre. Men jeg føler jeg er der jeg skal være, sier hun.

Ingrid Landsmark Tandrevold skjøt feilfritt og ble nummer åtte, mens Turi Storstrøm Thoresen endte på tiendeplass.

PS! I slutten av november er det åpning i verdenscupen i svenske Östersund.