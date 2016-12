Fourcade vant - Svendsen nærmer seg

Martin Fourcade vant sitt femte verdenscuprenn av seks mulige. Men avstanden ned til Emil Hegle Svendsen blir bare mindre og mindre.

På kveldens sprint i tsjekkiske Nove Mesto tok franskmannen sin femte seier av seks mulige denne sesongen.

Fourcade slo russiske Anton Shipulin med 1,4 sekunder og Emil Hegle Svendsen med 5,9 sekunder. Seieren glapp på det aller siste skuddet for trønderen.

– Dette var bra, men jeg er sinnsykt skuffet over det siste skuddet. Jeg har hatt litt problemer med det siste skuddet på stående. Jeg følte meg sprek i dag, det var artig å gå, sier Svendsen til NRK.

Trønderen er så lettet over at kroppen spiller på lag og at han kan gå «som jeg gjorde i gode, gamle dager».

– Ubeskrivelig deilig



– Det løsner virkelig nå. Det er ubeskrivelig deilig, sier Svendsen og har en klar melding før lørdagens jaktstart: – Jeg skal opp noen trinn på pallen.

At kroppen lystrer viser analysen av langrennstiden på 10-kilometeren. Svendsen var tredje raskest, bare 6,6 sekunder bak Martin Fourcade. Aller raskest i sporet var Julian Eberhard.

Johannes Thingnes Bø endte på 4. plass - også han med en strafferunde, mens Erlend Bjøntegaard imponerte stort i sporet og gikk inn til 10. plass.

Ole Einar Bjørndalen slet i sporet, bommet på et skudd og endte på en 14. plass. De fire nordmennene har alle gode utgangspunkt før jaktstarten lørdag.

Anton Shipulin var den eneste av seks beste som traff på alle 10 skuddene i dag.

PS! Jentenes sprint går fredag klokken 17.30.