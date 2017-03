Fourcade vant igjen - opptur for Svendsen

Selv med en bom hadde Martin Fourcade (28) tidelene på sin side og tok sesongens 13. verdenscupseier i Kontiolahti i dag.

Franskmannen mangler nå bare én seier på å tangere Magdalena Forsbergs utrolige rekord med 14 verdenscupseirer på én sesong - og Fourcade har ytterligere fire muligheter til å klare den bragden.

På sprinten i Finland ble det en duell mellom Fourcade og Ondrej Moravec. Tsjekkeren skjøt 10 treff, men ble slått med 24 sekunder i sporet av franskmannen. I mål skilte 0,6 sekunder etter at Fourcade måtte ut i en strafferunde etter stående skyting.

Opptur for Svendsen



For Emil Hegle Svendsen ble dagens sprint en skikkelig opptur. Trønderen hadde et grusomt VM og sto over prøve-OL. I dag slo han tilbake.

Trønderen skjøt 10 treff, var rask på standplass og hadde god fart i sporet (femte raskest). Da hjalp det ikke at Johannes Thingnes Bø også gjorde jobben på standplass. På sisterunden gikk Svendsen i fra Bø og var 2,7 sekunder foran i mål.

Sett denne? Bjørndalen tviler på om kona får noe ut av norsk samarbeid

Svendsen ble nummer tre, Johannes Thingnes Bø nummer fire.

– Det var artig å komme tilbake med et bra løp. Kroppen føltes ganske bra, men jeg var kanskje litt forsiktig på de to første rundene. Det fungerte bra og jeg er litt bak i løypa, men man kan ikke forvente mer. Skytingen satt som et skudd, sier Emil Hegle Svendsen til NRK.

– Godt å komme tilbake



Trønderen har ifølge seg selv trent «jevnt middels» og fått litt overskudd etter VM-nedturen.

– VM var ikke artig. Da er det godt å komme tilbake igjen og kjenne at det svarer. Nå ønsker jeg meg en treningssesong uten lange avbrekk. Da skal jeg bli raskere.

Johannes Thingnes Bø var også fornøyd med egen innsats.

– Sprint her har aldri gått feil for meg. Det var et godt løp og det er dumt at jeg ikke sitter igjen med et bedre resultat for jeg skjøt fort og gikk raskt. Det er veldig, veldig jevnt, sier Johannes Thingnes Bø til NRK. Han håper å få til en formtopp når verdenscupen avsluttes i Holmenkollen i neste uke.

Les også: Fourcade: – Vil ikke vedde på noe når det gjelder Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen gikk inn til en 8. plass etter én bom. 43-åringen hadde faktisk den 10. raskeste tiden i sporet i dag.

Vetle Sjåstad Christiansen lå godt an etter den siste skytingen, men tapte mye i sporet og tok en 13. plass. Han har en 12. plass (jaktstarten i prøve-OL sist uke) som beste resultat i verdenscupen denne sesongen.

Lars Helge Birkeland tok en 21. plass, mens Tarjei Bø sprakk på stående skyting og fikk to runder. Han endte på en 32. plass.

PS! Resultatene i dag danner utgangspunktet for morgendagens jaktstart klokken 12.

Topp 10 på sprinten:

1. M. Fourcade (1) 22.17

2. O. Moravec (0) + 0,6

3. E. H. Svendsen (0) + 9,4

4. J. T. Bø (0) + 12,1

5. A. Peiffer (0) + 22,3

6. S. Eder (1) + 23

7. A. Rastorgujevs (1) + 25,1

8. O. E. Bjørndalen (1) + 30,2

9. J. Eberhard (2) +42

10. M. Rösch (0) + 42,3.