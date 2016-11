SJUSJØEN/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (23) og franske Martin Fourcade (28) utkjempet en herlig duell i sesongåpningen på Sjusjøen. Det endte med fransk seier og fransk dominans på resultatlistene.

RASKEST IGJEN: Martin Fourcade poserer med verdenscup-pokalene fra forrige sesong. På Sjusjøen bekreftet han at det er en ny god sesong på gang. Foto: Sergei Grits , AP

– Han gikk seirende ut av det i dag, men allerede i morgen kan det snu, slår Bø fast.

– Du taper ti sekunder til Fourcade på sisterunden?

– Det sitter nok mer i hodet enn i kroppen. Jeg er ikke helt villig til å ta opp kampen. Man blir dritsliten, og formen er ikke helt der oppe ennå. Man vil jo gjerne angripe i stedet for å sige gjennom, så det er litt kjedelig. Men slik er det, sier Bø til VG.

Han hadde en liten fordel av senere startspor, og kunne gå på tiden til den franske stjernen i avslutningen av rennet. Da hadde begge to prikket ned ti skudd etter perfekt skyting.

Men Fourcade avsluttet sterkt i sporet, og den norske 23-åringen måtte til slutt se seg slått med 12,9 sekunder.

– Det er bra med en seier her, for i de to siste rennene her har jeg ikke startet så bra. Vi har gjort en god jobb, og forberedt oss godt med ny trener, sier Fourcade om det franske laget som virkelig viste seg frem på norsk snø.

Bø syntes avstanden opp til Fourcade var godt innafor nå i sesongåpningen.

– Jeg hadde veldig bra skyting i dag, og førsterunden var god. Så går kurven litt nedover, og sisterunden blir veldig tung. Men dette var en kjempestart, slår Bø fast.

Fransk dominans

Etter Thingnes Bø fulgte det fire franskmenn - Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Jean Beatrix og Simon Desthieux. Krasimir Anev fra Bulgaria ble nummer syv før det dukket opp tre nordmenn på resultatlisten.

Vetle Sjaastad Christiansen skjøt feilfritt og ble nummer åtte. Ole Einar Bjørndalen skjøt også fullt hus, men holdt ikke farten i sporet og måtte nøye seg med en niendeplass med halvannet minutt opp til Fourcade.

– Martin er råsterk. Han er fantastisk god, konstaterer Bjørndalen.

Emil Hegle Svendsen bommet to ganger på den stående skytingen, og havnet på tiendeplass. Han har slitt med sykdom i sesongoppkjøringen, og varslet allerede før helgen at løpene i dag og i morgen vil bli som to gode treningsøkter for ham.

– Det var forferdelig tungt, jeg hadde blodsmak i munnen allerede fra starten av. Men det er et tegn på at jeg trenger harde økter. Kroppen fungerer, men formen er ikke helt der ennå, sier Svendsen til VG.

Til tross for at han ikke hadde mer å gi i dag, er han optimistisk med tanke på verdenscupåpningen i Östersund om noen uker.

– Jeg tror jeg skal kunne være med og kjempe om pallen der. Jeg får ta det steg for steg, men jeg ser ingen hindringer for at jeg skal kunne gjøre det veldig bra etter hvert i vinter.