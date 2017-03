Fourcade vant etter sjokkfeil i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN (VG) Verdenscupvinner Martin Fourcade (28) var raskest under søndagens 15 kilometer. Etter løpet var franskmannen lettet over å ikke bli diskvalifisert for en overraskende feil.

Martin Fourcade hadde avgjort verdenscupen allerede før søndagens sesongavslutning i Holmenkollen. Kanskje var det derfor franskmannen fikk store problemer under sitt første møte med standplass.

28-åringen måtte få ny ammunisjon kastet til seg fra en person i støtteapparatet. Han forklarer den oppsiktsvekkende tabben slik:

– Jeg glemte å lade magasinene mine. Da jeg kom inn på standplass, innså jeg at jeg ikke hadde noen ammunisjon. Det er min egen feil, sier Fourcade til NRK.

Risikerte straff

Forucade gikk som vanlig fort på ski og selv om han ble stresset av feilen sin, skjøt han utrolig nok 20 av 20 mulige blinker rett ned.

Med 100 prosent uttelling på standplass var samtlige av Fourcades konkurrenter sjanseløse i sporet – inkludert de fem nordmennene som stilte til start.

– Jeg bryr meg ikke om jeg vinner eller ikke. Det viktigste er det jeg viste i konkurransen. Selv om jeg mistet 20 sekunder på feilen min, vant jeg. Det viser at jeg fortjener seieren. Jeg vil respektere juryens avgjørelse, men jeg har ikke gjort noe farlig, sier Fourcade.

Best av de norske var Emil Hegle Svendsen. 31-åringen, gikk i mål som nummer fire. Latviske Andrejs Rastorgujevs var nummer to i mål, mens Simon Eder hadde den tredje beste tiden.

Fornøyd Hegle Svendsen

Hegle Svendsen forteller til NRK etter løpet at han er fornøyd med løpet sitt og at det bare mangler noen prosent på før han selv er tilbake i formen som ga ham tilnavnet Super-Svendsen.

– Men det er mange hundre timer som må til. Og det ser brutalt ut når Fourcade er så mye bedre enn oss andre, sier 31-åringen.

Tarjei Bø ble nest beste nordmann på en 12. plass. Ole Einar Bjørndalen ble nummer 17.

– Det er fryktelig tungt. Kroppen funker ikke. Jeg er tom for krefter, sier Bjørndalen til NRK.

Johannes Thingnes Bø ender sesongen som nummer tre i verdenscupen sammenlagt, men havnet på en 29. plass i Holmenkollen med bare én mann bak seg på resultatlisten.

– Jeg tror det er det dårligste rennet mitt noensinne. Jeg skulle gjerne vært med og kjempet i toppen, men jeg var ikke helt på i dag, forklarer Thingnes Bø.

Han fikk se Fredrik Gjesbakk bli nummer 23.