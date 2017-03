Fourcade gikk inn over tre millioner kroner i premiepenger

Martin Fourcade (28) håver inn millioner av kroner i premiepenger etter tidenes råeste skiskyttersesong.

Franskmannen, som rundet av monstersesongen i Holmenkollen søndag etter 14 verdenscupseirer og åtte pallplasser, topper IBUs premiepengeliste for sjette år på rad.

Seks på rad Martin Fourcade har nå vunnet verdenscupen sammenlagt seks år på rad. Ole Einar Bjørndalen klarte seks mellom 1998 og 2009, Magdalena Forsberg mellom 1997 og 2002.

28-åringen får nå overført 3,14 millioner kroner fra det internasjonale skiskytterforbundet for sine plasseringer denne sesongen.

Det er 1,9 millioner kroner mer enn Norges beste i verdenscupen denne sesongen, Johannes Thingnes Bø. Bø henter hjem 1,25 millioner kroner i premiepenger fra IBU. Det er vel 80.000 kroner lavere enn i fjor.

I tillegg til premiepengene har Martin Fourcade bonuser fra sine utstyrssponsorer og private sponsorer. Med 14 seirer av 26 mulige må de som leverer briller, ski, staver og sko også ut med store summer til 28-åringen. På listen over private sponsorer er blant andre BMW, Adidas, Somfy og forsikringsselskapet Ngen.

Blant de best betalte



Alle avtalene, i tillegg til gode resultater, gjør Fourcade til en av de best betalte i skiskyttersporten. VG har tidligere estimert at Ole Einar Bjørndalen tjener mer enn 10 millioner kroner årlig på sine private sponsoravtaler. Begge er naturlig nok blant de største profilene i skiskyttersirkuset.

VGs beregninger viser at Martin Fourcade bare i rene premiepenger har gått inn 14 millioner kroner de siste seks sesongene.

I et intervju med L´Equipe tirsdag antydet franskmannen at han kan komme til å legge opp etter neste års OL i Pyeongchang.

Det har kostet mye å være verdens beste skiskytter de siste seks årene og kroppen merker hardkjøret.

– Jeg blir snart tobarnsfar og har en kone som har ofret mye for at jeg skal hevde meg i verdenstoppen. Kjenner jeg at jeg mangler den indre gløden etter OL så stopper jeg, sier Fourcade.

Lønnshopp for Svendsen



– Jeg har allerede vunnet så mye, og før eller senere kommer du i en alder hvor du ønsker å prøve noe nytt eller ta andre tilbud som dukker opp.

Emil Hegle Svendsen – nummer syv i verdenscupen sammenlagt denne sesongen – økte sine premiepenge-inntekter fra til 625.000 841.000 kroner. Det er en økning på drøyt 200.000 kroner. Ikke dårlig for trønderen, som helst vil glemme sesongen så fort som mulig på grunn av alle sykdomsproblemene.