Fourcade etter tidenes sesong: – Vil aldri klare det igjen

HOLMENKOLLEN (VG) Med 14 seirer og åtte pallplasser denne sesongen skrev Martin Fourcade (28) seg inn i historiebøkene med gullskrift. Aldri før har en skiskytter vært så suveren.

14 verdencupseirer på én sesong – den siste etter mye om og men på gårsdagensfellesstart i Holmenkollen - har bare Magdalena Forsberg klart før ham. Men det smått utrolige er at Fourcade har vært på pallen i 22 av 26 renn. Han har vært på podiet i 85 prosent av alle renn.

– Det er bare helt utrolig og jeg trodde det ikke skulle være mulig. Jeg har vært både god og heldig for å klare det. Samtidig er det et bevis på at alt jeg har gjort har fungert perfekt: Jeg har ikke hatt dårlige ski, jeg har ikke hatt fallende form, og jeg har ikke sviktet på standplass.

– Men hvordan er det mulig?

– Med alle de gode konkurrentene så skal det ikke være mulig. Jeg har ikke vunnet i en sport hvor to eller tre har en mulighet til å seire. Jeg har slått Johannes Bø, Emil Hegle Svendsen, Anton Sjipulin, Simon Schempp – alle store navn og fantastiske utøvere. Johannes har forbedret seg kraftig på skytebanen denne sesongen og til tross for det så slo jeg ham og vant 14 verdenscupseirer. Det er bare helt utrolig, helt «crazy». Jeg kan ikke beskrive det, sier Fourcade til VG.

Sett denne? Eckhoff ville gi seg - kjæresten fikk henne på bedre tanker

Så kommer det som kanskje kan gi et slags håp for konkurrentene.

– Jeg er ganske sikker på at jeg aldri vil klare det igjen.

Har ingen god forklaring



Han blir svar skyldig når vi ber han ramse opp tre årsaker til at han har klart å holde seg på topp i hvert eneste renn siden sesongstarten 1. desember i fjor.

Saken fortsetter under bildet

ALENE I TET: Martin Fourcade på vei opp den siste bakken på stadion og inn til en overlegen seier på søndagens fellesstart i Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Jeg har ingen god forklaring. Jeg kan bare si at jeg elsker denne sporten og jeg elsker denne jobben, kanskje mer enn de fleste utøverne. Jeg har ikke stått over et eneste renn selv nå når kona mi når som helst skal føde. Jeg er her i Kollen, jeg ville konkurrere og det er ikke fordi jeg skulle bli den første til å vinne 14 verdenscupseirer på en sesong. Jeg ville fullføre sesongen. Jeg risikerte å gå glipp av fødselen til kona og tenker at det er ikke så mange som ville gjort det samme hvis de var i min situasjon siden jeg allerede hadde vunnet verdenscupen sammenlagt. At jeg kom, tok to pallplasser og en seier sier litt om meg som skiskytter, sier Fourcade uten å skryte.

Les også: Jaktstart-vinneren gråt for sin døde trener: – Han trodde alltid på meg

I går spøkte for den 14. seieren. Fourcade rotet det til for seg selv da han glemte å lade våpenet og kom til standplass med tomme magasiner. «Barnefeilen» som han selv kalte det, ville nok endt med diskvalifisering hvis noen av de andre utøverne hadde protestert.

Men selv ikke tyske Simon Schempp (Tyskland) som ville ha vunnet fellesstartcupen sammenlagt, eller Andrejs Rastorgujevs (Latvia) som kunne fått sin aller første verdenscupseier, ville felle mesteren på formaliteter. Til det var franskmannens oppvisning på 15-kilometeren for overbevisende. Det var noe av det beste vi har sett av Martin Fourcade.

– En fantastisk gest



En ydmyk Fourcade benyttet anledningen til å takke det tyske laget og Schempp for at de ikke la inn en protest.

– Det var klasse av Simon Schempp. Å være en mester er ikke bare å vinne dine seirer, det handler om hvordan du oppfører deg og engasjerer deg i denne idretten. I dag visste Simon Schempp at han er en mester, sier Fourcade som samtidig takket Rastorgujevs og Simon Eder (Østerrike), som kunne fått sin 3. plass gjort om til 2. plass ved en protest.

– Og Norge kunne også protestert, og da ville Emil (Hegle Svendsen) vært på podiet. En fantastisk gest selv om jeg ikke hadde noen fordel på grunn av tabben og tapte en masse tid, fastslår Martin Fourcade.