Fourcade bommet fire ganger og rotet bort seieren

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Martin Fourcade (28) hadde en solid ledelse inn i jaktstarten, og var enorm favoritt i Östersund. Men verdens beste skiskytter hadde en dårlig dag på jobben. Johannes Thingnes Bø (23) ble beste nordmann på 10. plass.

Etter at Fourcade bommet to ganger på første skyting, så ble det mye mer spennende en de fleste trodde. Den franske superstjernen hentet seg fint inn og kontrollerte i tet på andre og tredje skyting, men så gikk det galt da han var på standplass for fjerde gang.

Fourcade bommet to ganger igjen, og bak ham jaget russerne Anton Babikov og Maxim Tsvetkov. De skjøt begge fullt hus, og gikk først ut på sisterunden. Fourcade klarte ikke å ta igjen noen av dem, og måtte nøye seg med en tredjeplass i et renn han lenge så ut til å vinne enkelt.

Thingnes Bø raskest av alle



– Jeg mistet litt fokus på skytingen etter at jeg hadde rotet bort ledelsen, sier Fourcade, som ble slått av Babikom (på pallen for første gang i verdenscupen) og Tsvetkov.

BESTE NORDMANN I DAG: Johannes Thingnes Bø endte på 10. plass på jaktstarten. Foto: Jostein Magnussen , VG

I sporet fikk han imidlertid bank av to nordmenn.

Johannes Thingnes Bø som gikk for «klatretrøya» i dag, var nemlig raskest av alle i sporet foran Henrk L'Abée-Lund og Fourcade.

Han gikk seg opp 20 plasser.

– Jeg var bestemt i dag og var raskt ute av startblokkene. Jeg var irritert etter gårsdagen. Den var trist, men det var lysere i dag. Jeg gikk aldri tom for krefter og det var bare å plukke plasser hele veien, sier Bø og innrømmer at han ikke hadde gode ski på lørdagens sprint.

Det ble en tung dag på standplass for Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen. De startet som nummer 12 og 14, men pådro seg for mange bom til å henge med i teten. I mål var Bjørndalen nummer 12, Svendsen ble nummer 16.

– Er litt rusten



– Det ble ikke klaff på standplass. Jeg er litt rusten. Det føles som dette er de gjennomkjøringene jeg skulle hatt for en måned siden. Jeg er vel en liten måned bak de andre, sier Emil Hegle Svendsen - som trodde han skulle være lengre bak de beste.

Ole Einar Bjørndalen var brukbart fornøyd. Han gjorde en ny test med skiene i går som ikke lyktes. I dag var utstyret som det skulle.

– Det var helt annet utstyr i dag og da gikk det an å gå fort på ski igjen. Vi testet ut en ting vi visste var en risiko, men vi måtte prøve det. I dag valgte vi riktige ski, sier en hemmelighetsfull Bjørndalen.

Henrik L'Abée-Lund holdt seg til kun én bom på jaktstarten. Han ble nummer 18. Lars Helge Birkeland (4 bom) og Erlend Bjøntegaard (5) endte på henholdsvis 28.- og 37.-plass.