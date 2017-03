For første gang på over ett år gikk Tiril Eckhoff (26) til topps i et verdenscuprenn.

Eckhoff har omsider funnet formen - bare synd sesongen snart er over.

I prøve-OL i Sør-Korea i forrige uke gjorde hun sesongens beste renn med 2. og 4. plass på sprint og jaktstart. I ettermiddag var hun helt suveren på sprinten i Kontiolahti.

Raskest av alle



26-åringen var nest raskest av alle i sporet og bunnsolid på standplass. Da Laura Dahlmeier bommet på stående fylte Eckhoff, og i mål var hun hele 18,3 sekunder foran den tyske jenta.

Darja Domratsjeva skjøt også fullt på begge skytinger, men var 20,4 sekunder bak Eckhoff i mål.

– En superherlig følelse. Det har ikke vært sånn som dette tidligere denne sesongen. Nå kan jeg kanskje unne meg en ferie i april, spøkte Eckhoff overfor NRK etter triumfen.

– Det var et perfekt løp, og det må jeg ta med meg, sier Eckhoff vel vitende om at morgendagens jaktstart blir tøff.

5. mars i fjor under VM i Holmenkollen var sist Eckhoff sto øverst på pallen. Også det var på sprinten. Etter det har hun gått 18 verdenscuprenn uten å lykkes helt. I ettermiddag kom hennes tredje verdenscupseier.



Skjøt seg bort



Marte Olsbu skjøt seg bort på stående skyting og fikk to strafferunder. Hun endte til slutt på en 31. plass.

Synnøve Solemdal, som gjorde comeback i verdenscupen i dag etter langvarig sykdom, fikk to runder og ble nummer 43.

Hilde Fenne tok en 36. plass etter to bom. Alle fire får gå lørdagens jaktstart. Den må Marion Rønning Huber se fra tribuneplass etter tre bom og 71. plass i dag.

PS! Hjemmefavoritt Kaisa Mäkäräinen slet voldsomt og skjøt fire bom. Hennes verste skyting på sprinten denne sesongen. Hun ble nummer 49 og har 1.50 minutter å ta igjen på Tiril Eckhoff i morgen.

• Topp 5

1. T. Eckhoff (0) 19.18,4

2. L. Dahlmeier (1) +18,3

3. D. Domratsjeva (0) +20,4

4. D. Virolaynen +34,8

5. S. Dunklee (1) +34,9