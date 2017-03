Eckhoff slo tilbake etter fiasko-VM - ble nummer to i OL-løypene

Etter et VM preget av nedturer var Tiril Eckhoff (26) tilbake i kanonform i dag, og gikk seg opp på verdenscup-pallen i det som blir neste års OL-løyper i Peyongchang.

– Det er veldig deilig. Særlig når jeg gikk så dårlig i VM, så er det digg å vise at jeg er litt god i alle fall, ler Eckhoff overfor NRK.

Ti blanke treff og superfart i sporet - det greide kun én løper å matche i dag. VM-dronningen fra Hochfilzen, tyske Laura Dahlmeier, som ble historisk med hele fem gull i Østerrike.

I løypene som neste vinter skal brukes til å arrangere OL klinket Eckhoff til, og viste en ganske annen form enn den hun hadde under VM for et par uker siden.

– Jeg har fått ryddet litt opp. Jeg var litt deppa etter VM, men nå har jeg fått litt perspektiv på ting, sier Eckhoff.

Ti treff



Da hun kom inn på andre skyting på sprinten i dag skjøt hun rett og slett for en plass på pallen.

Skyteformen har vært svært varierende for Eckhoff denne vinteren, men hun leverte en kanonserie - dermed ble alt avgjort på sisterunden.

Der kjempet Eckhoff mot tidene til Dahlmeier. Ved første passering ute i sporet var Eckhoff 4,4 sekunder bak den tyske jenta, ved passeringspunkt nummer to var avstanden økt til ti sekunder.

Dermed ble det klart at det ikke ville bli noen plassering aller øverst på pallen i Pyeonchang for Eckhoff, men likevel holdt det til en andreplass. Da hun gikk i mål var hun 8,4 sekunder bak Dahlmeier, og sto notert med dagens tredje beste langrennstid.

– Jeg tenkte jeg bare skulle «gønne på» fra start, og være offensiv. Jeg var klar på hva jeg skulle gjøre på standplass, og det fungerte veldig bra. Jeg ble stiv på sisterunden, men jeg gjorde ett av mine beste løp, sier 26-åringen.

VM-nedturen



Dagens prestasjon er en enorm opptur for Eckhoff. VM i Hochfilzen ble en blytung affære, hvor hennes beste plassering var en 12. plass på fellesstart. På VM-sprinten ble hun nummer 13, jaktstarten sendte henne ned på 30. plass og på normaldistansen endte hun som nummer 39.

Underveis i mesterskapet innrømmet hun overfor VG at prestasjonene hennes i vinter har båret preg av en «mellomsesong». I fjor vinter gikk skiskytterjentene VM på hjemmebane i Holmenkollen, og i tillegg til et kanonsterkt stafettgull for Norge, gikk Eckhoff også inn til gull på sprinten.

VM-bragden, som kom for nesten nøyaktig ett år siden, er hennes foreløpig siste seier. Ekchoff fortalte at hun fikk en enorm utladning etter mesterskapet hjemme i Norge, og at hun denne vinteren har hatt neste års OL-sesong i tankene.

I så måte betyr antakelig dagens prestasjon litt ekstra. Løypene hun i dag forserte til pallplass er de samme som møter Eckhoff når hun kommer til Sør-Korea om et års tid.

– Jeg liker meg veldig godt her. Spennende mat, snille mennesker. Jeg gleder meg til OL, og en god opplevelse i dag hjelper. Jeg føler meg trygg her, og det skal jeg ta med meg til OL.



PS! Marte Olsbu ble nest beste norske jente i dag, med en 24. plass. Marion Rønning Huber ble nummer 50, Hilde Fenne 58 og Kaia Wøien Nicolaisen 85.