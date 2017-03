HOLMENKOLLEN (VG) Anton Sjipulin, Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade gjorde opp om seieren på siste skyting. Kun russeren skjøt fullt hus.

Dermed ble det russisk seier i Holmenkollen på den 12,5 kilometer lange jaktstarten. Bø ble nummer tre etter at han ble parkert av Fourcade på siste kilometeren.

– Det var en kul duell på siste skyting, men jeg er litt irritert over at jeg ikke skjøt fullt. Jeg er uansett ikke skuffet. Jeg synes det var et tungt løp fra starten. Det er nesten så det er kjedelig å ligge så bra an fra start for da får du ikke slappe av et eneste sekund, sier Johannes Thingnes Bø, som gikk ut først av alle etter gårsdagens sprint-seier.

På sisterunden ble det tungt for 23-åringen som ikke hadde noe å svare med da Martin Fourcade rykket og gikk inn til 2. plass.

– Det er syrefest i beina, rett og slett, sier Bø som nå skal prøve å motivere seg for morgendagens fellesstart. Det siste rennet i verdenscupen.

PÅ PALLEN - IGJEN: Johannes Thingnes Bø blir gratulert av Anton Sjipulin (t.v.) og Martin Fourcade (t.h.) etter målgang. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Jeg er sliten, men det er andre også. Det er ingen krise. Det er bare at hodet må bli satt på prøve. Selv om du har syre så er det hodet som styrer om du klarer å gå med syre eller ikke. Jeg vil på pallen i morgen også, sier Bø til VG.

Anton Sjipulin var så sikker på å vinne at han jublet for TV-kameraene da han gikk ut fra siste skyting mens Bø og Fourcade gikk ut i strafferunden. Det var å ta seieren på forskudd.

– Jeg ble litt redd på tampen da jeg oppdaget at Fourcade hadde tatt innpå, innrømmer russeren etter sesongens andre verdenscuptriumf.

Tarjei Bø var nummer seks en periode, men endte til slutt som nummer 14 etter fem strafferunder totalt. Emil Hegle Svendsen kom på 16. plass.

14 sekunders forsprang

Johannes Thingnes Bø gikk ut på jaktstarten med et forsprang på 14 sekunder ned til franske Martin Fourcade. Men duoen pådro seg hver sin bom allerede ved første liggende skyting. Da tok Anton Sjipulin over ledelsen og gikk strålende i sporet. Men russeren traff bare fire av fem blinker på første stående (tredje skyting) og da Bø dunket ned alt var nordmannen tilbake i ledelsen.

Dermed gjorde stjernetrioen Bø, Sjipulin og Fourcade opp om seieren på siste skyting: Der var det bare Sjipulin som skjøt fullt hus, mens stryningen og franskmannen bommet en gang hver.

– Det var synd med den siste skytingen, sa Bø.

Russeren kunne da kontrollere inn seieren helt inn til mål. Fourcade kom med et voldsomt rykk på tampen og lot Bø henge igjen bak. Men han hadde ikke mulighet til å ta igjen Sjipulin.

Fredrik Gjesbakk endte på 20. plass etter to bomskudd, mens Henrik L'Abée-Lund ble nummer 25 (4 bom). Ole Einar Bjørndalen sto over dagens jaktstart.