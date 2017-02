Han har bare gått to konkurranseløp denne sesongen, men nå er Tarjei Bø (28) tatt ut til VM i Østerrike som starter neste uke.

– Formen er overraskende bra. Jeg er veldig glad for at kroppen har tålt påkjenningen. Det lover godt, forteller en glad Tarjei Bø til VG.

Stryningen har vunnet åtte VM-gull tidligere i karrieren. Nå får han muligheten til å ta enda flere, etter at han ble mesterskapsklar med bare dager igjen til start.

Motiveres av stafetten

Bø har fått beskjed om at han skal gå sprint og jaktstart i Østerrike, men han motiveres også av muligheten til å bli en del av stafettlaget. Med gode prestasjoner under VM kan han bli en del av kvartetten som skal forsøke å forsvare gullet fra Holmenkollen i fjor.

– Jeg elsker stafett. Den henger veldig høyt. Det er det mest spennende som skjer i et mesterskap. Jeg blir veldig trigget av det. Det var et av karrierens høydepunkt i fjor, da jeg var med å ta gull på hjemmebane, forteller Bø.



Han er veldig fornøyd med måten kroppen har respondert på både under og etter rennene i Slovakia. Nå forventer han en formstigning for hver dag som går frem mot VM-start. Da kan han også hevde seg mot de største stjernene, tror han.

– Jeg har jo ikke så mye å gå på når det gjelder skytingen, det vet jeg. Jeg må skyte fullt hus hvis jeg skal henge med de største favorittene på en sprint. Men når vi går jaktstart er det mer taktikk og sånt, så da har jeg store forhåpninger om å henge med.

Satt ut av sykdom

Før helgens IBU-cup i Slovakia hadde ikke Bø konkurrert en eneste gang denne sesongen. Først fikk 28-åringen luftveisproblemer som gjorde at han ikke fikk gått på ski. Deretter tror Bø at det var bivirkninger av en influensavaksine som kostet ham om lag tre uker med trening rundt årsskiftet.

Med under en uke igjen til VM måtte stryningen derfor prestere i Slovakia for å ha noen som helst mulighet til å komme med i den norske mesterskapstroppen – og det klarte han. Etter en 6. plass på fredagens sprint fulgte Bø opp med en 2. plass på lørdagens 12,5 kilometer lange jaktstart. Det var nok til å få være med til Østerrike neste uke.

– Vi vet også hva han har gjort i tidligere VM. Basert på den høsten og vinteren han har hatt, er det han har prestert i helgen veldig bra. Og vi tror på ytterligere stigning i løpet av en uke, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik til VG.

– Var det et vanskelig uttak?

– Tarjei har merittene på sin side, men det er vanskelig å vurdere en skiløper som nesten ikke har gått skirenn opp mot andre som har gått mange. Vi falt ned på at vi tror Tarjei er kapabel til å kjempe om topp-plasseringer.

Har prestert etter motgang før

For selv om både trenings- og konkurransegrunnlaget er tynt, kan man vanskelig avskrive Bøs muligheter til å hevde seg i østerrikske Hochfilzen senere i måneden. I alle fall hvis man tar hans tidligere imponerende comeback etter sykdom med i betraktningen.

Før VM i 2013 var skiskytteren plaget av en twar-bakterie, men tok likevel tre gull i tsjekkiske Nove Mesto. I forkant av verdensmesterskapet i Kontiolahti to år senere var det rhinoviruset som skapte problemer, men den gang dro Bø hjem fra Finland med hele fem VM-medaljer ikke lenge etter.

– Det er litt annerledes nå. Da hadde jeg i alle fall konkurrert i verdenscupen før VM. Nå har jeg hatt enda kortere tid. En snuoperasjon som dette har jeg aldri gjort før. Det var mye presse denne helgen her, og jeg har aldri fått beskjed om å delta i et VM så sent som dette før, forteller Bø.

Store forventninger

Nå blir 28-åringen en del av en seksmannstropp som skal delta i mesterskapet i Hochfilzen fra 9. til 19. februar. De fem andre er Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund.

– Forventningene er at vi skal være med å kjempe om medaljer på samtlige starter. Det mener vi laget er godt nok til. Vi har seks veldig sterke mann. De som går til enhver tid skal være gode nok til å kjempe om medaljer, sier Djupvik.

På jentesiden er Tiril Eckhoff, Fanny Horn Birkeland, Marte Olsbu, Hilde Fenne og Kaia Wøien Nicolaisen klar for VM. Djupvik opplyser til VG at det kan bli tatt med en kvinne til som reserve.