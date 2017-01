Bø kan få VM-sjanse uten å ha gått ett verdenscuprenn

Tarjei Bø (28) kommer neppe til å gå et eneste verdenscuprenn før VM i Hochfilzen i februar.

Skiskytteren, som igjen har slitt med sykdom denne høsten og vinteren, sto over sesongåpningen på Sjusjøen i november, han har gått glipp av samtlige 11 verdenscuprenn så langt, og det tallet vil ende på 15 renn når verdenscuprundene i Ruhpolding og Anterselva er over. Så er det VM i Hochfilzen ...

Det blir første gang vi ser Tarjei Bø i et internasjonalt renn denne sesongen, tror Halvard Hanevold.

– Jeg tror det er et sterkt ønske fra ledelsen om å ha Tarjei med i VM basert på det han har gjort før. Særlig på stafetten er de sugne på å ha ham som et alternativ. Og skal han være aktuell på stafetten må han gå noen øvelser tidligere i mesterskapet og da peker sprinten og jaktstarten seg ut, sier NRKs skiskytterekspert.

Situasjonen til Tarjei Bø er ikke ulik oppladningen før VM i Nove Mesto i 2013. Da sto storebror Bø over 10 av 14 verdenscuprenn og gjorde comeback i Tsjekkia. Det endte godt med gull på fellesstarten, mix-stafetten og stafetten.

Denne gang er utgangspunktet faktisk verre. Én måned før VM var Bø på ski igjen først i går og det idrettssjef Morten Aa Djupvik beskriver som «lett trening». Han vil imidlertid ikke gi opp 28-åringen.

– Er mulig



– Hadde dert vært en annen utøver hadde jeg sagt at det var umulig. Men når det gjelder Tarjei så er det mulig. Det har han bevist før. Per i dag er han ikke i stand til å gjennomføre en hardøkt. Vi kan ikke lage noen langtidsplaner for Tarjei. Nå er det fra dag til dag.

– Kan VM-sprinten blir Tarjei Bøs første renn for sesongen?

– Det kan jeg ikke svare på. Tarjei er i en særstilling og vi vil vente og se om vi får han «i stand» til VM. Samtidig er det litt avhengig av hvordan de andre presterer, sier Djupvik og tenker på Henrik L'Abée-Lund, Lars Helge Birkeland og Erlend Bjøntegaard.

Før Ruhpolding og Anterselva har de tre henholdsvis 8., 4. og 10. plass som beste resultat i verdenscupen. Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen har i praksis allerede kvalifisert seg til VM.

– Har du ingen betenkeligheter med å ta med en utøver som ikke har gått ett eneste verdenscuprenn før VM?

– Det blir feil å si at jeg ikke har betenkeligheter. Det er ingen ønskesituasjon, men vi vet at Tarjei har hevdet seg før selv med et tynt konkurransegrunnlag. Men det er ingen ønskesituasjon, innrømmer Djupvik.

– Utelukker ingenting



Halvard Hanevold tror ikke vi får se Tarjei Bø i Anterselva i neste uke.

– Å sende Tarjei opp i høyden for å gå renn tror jeg er det siste man ønsker. Han har få gode opplevelser i mellomhøyde. I tillegg er det lettere å bli syk i høyden.

– Vi utelukker ingenting slik det er nå. Det er en dag-til-dag-vurdering om når Tarjei er klar for både normal trening og konkurranser. Per i dag er alt åpent, fastslår Morten Aa Djupvik.