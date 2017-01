Tarjei Bø (28) nekter å gi opp VM-drømmen. Nå får han en siste sjanse til å kvalifisere seg til neste måneds skiskyttermesterskap i Hochfilzen.

Forrige gang vi så Bø i TV-ruta vinterstid med et startnummer på brystet var i Khanty-Mansijsk 19. mars i fjor. «Comebacket» blir i IBU-cupen i Slovakia 3. februar - seks dager før VMs første øvelse. Det blir også hans siste sjanse til å skaffe seg en VM-billett etter en sesong som har vært en personlig katastrofe.

Bø er tilbake i trening etter to perioder med luftveisinfeksjoner og ny sykdom i julen. Helgens Norgescup i Holmenkollen kommer imidlertid for tidlig for 28-åringen.

Vil bare bli raskere



– Den øvelsen som kunne vært aktuell i helgen var 20-kilometeren, men den er nok for tøff for Tarjei nå. Han er såvidt i gang med hardøkter, sier landslagstrener Egil Kristiansen.

Dermed blir sprinten og jaktstarten i IBU-cupen (nest øverste nivå) i Brezno 3. og 4. februar Bøs eneste mulighet.

– Det blir spennende det. Jeg må bare ta det som en utfordring. Oppladningen er selvsagt ikke idell, men det skal være mulig å overraske, mener Tarjei Bø.

– På de to konkurransene i Slovakia må jeg vise at kroppen fungerer. Samtidig vet jeg at fra de rennene og litt inn i VM vil formen bli dobbelt så god. Frem mot VM får jeg fylt på med trening og gått tøffe økter. Fra det nivået jeg får vist i løypene i Slovakia kan vi sikkert trekke fra et minutt i sporet. Det regner jeg med alle er innforstått med.

Tarjei Bø har vært nevnt som en kandidat til stafettlaget (18. februar). Selv vil han ikke utelukke noe.

– Har skjedd underverker før



– Jeg vet ikke hva som er aktuelt, men hvis kroppen spiller på lag og fungerer får vi ta en diskusjon. Først får jeg trene meg opp og så får jeg være ærlig om hvordan kroppen fungerer og hvordan ting føles. I et VM handler det kun om medaljer, og da er det verdt å ta en sjanse. Det har gått før selv om mange ikke har hatt troen, sier Bø og tenker på det sensasjonelle gullet på fellesstarten i Nove-Mesto-VM i 2013 hvor 28-åringen kom tilbake fra sykdom og sto øverst på pallen på mesterskapets siste dag.

Oppladningen til VM i Kontiolahti for to år siden var også preget av sykdom. Likevel tok Bø flest medaljer av alle i det mesterskapet med fire bronse og et sølv.

– Det gir i hvert fall en mental styrke fordi det har skjedd «underverker» før, fastslår Tarjei Bø.

Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø og Lars Helge Birkeland er allerede tatt ut til VM. Skiskytterforbundet vurderer å ta med én eller to utøvere til. Når det skjer vil ikke landslagstrener Egil Kristiansen si noe om.

– Det kan jeg ikke si. Vi skal ha noen samtaler oss trenerne i mellom først før vi tar en endelig avgjørelse.