Bø: – Det er ikke synd på Tiril og meg

HOCHFILZEN (VG) De trøstet hverandre med en klem etter å ha ødelagt Norges vinnersjanser på mix-stafetten.

Men etter den skuffende 8. plassen som kom som et resultat av to strafferunder, var Johannes Thingnes Bø klar på at det verken er synd på Tiril Eckhoff eller han selv.



– Nei, det er ikke synd på oss. Vi var bare ikke gode nok. Du har åtte skudd på fem blinker og det bør være nok. Det er kjedelig, sier Thingnes Bø til VG.

– Det ble en kraftig nedtur, men vi visste at dette ikke kom til å bli lett. Det er kjedelig å ikke være «der». Viljen var ikke der i dag. Og det er dritkjedelig når det er stafett. Det er utilgivelig for da har jeg ikke gjort jobben min.

– Du trøstet Eckhoff etter din egen etappe?

– Vi var i samme båt i dag. Det er kjedelig, men jeg kjenner på meg selv at det er ikke noen vits i å deppe. Jeg vet hva jeg gjorde feil og alle så hva som var dårlig. For min del så jobbet jeg ikke godt nok på standplass. Jeg gikk alt jeg hadde fra første stavtak og dro med meg at jeg begynte å bli stiv og sliten. Det var ikke slik at jeg fikk skjelven, men viljen til å treffe ble litt påvirket av at jeg måtte slite litt mer, sier Bø som i likhet med Eckhoff måtte ut i strafferunde.

– Sykt kjedelig



Tiril Eckhoff forsøkte ikke å skjule skuffelsen etter 8. plassen.

– Det er sykt kjedelig å være grunnen til at det har gått dårlig for laget. Vi ville være med å kjempe om seieren, sier Eckhoff.

Hun forklarer skyteproblemene slik:

– Jeg så ikke vinden komme og det er jævlig kjipt. Jeg synes det var vindstille da jeg begynte å skyte, så bommer jeg uten å skjønne hvorfor. Da jeg la meg ned hang vimplene rett ned. Så endret det seg. Nå får jeg prøve å lære av det som skjedde, sier Eckhoff som allerede i morgen skal gå sprinten.

Tyskland vant mix-stafetten 2,2 sekunder foran Frankrike og 3,2 sekunder foran Russland. Norge var mer enn 46 sekunder bak.