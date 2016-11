Bjørndalens sponsoravtaler: Drar inn over 10 millioner kroner i året

Ole Einar Bjørndalen (42) har alltid vært en sponsoryndling. Mannen som stort sett har forhandlet frem avtalene selv, drar etter det VG erfarer inn over ti millioner i årlige sponsorkroner.

– Jeg er svært nær mine beste år når det gjelder sponsorinntekter, sier Bjørndalen til VG uten at han vil kommentere summer.

Etter det VG erfarer tjener Bjørndalen årlig over ti millioner kroner på private sponsoravtaler. Han er helt i toppsjiktet sammen med Aksel Lund Svindal, Petter Northug og Therese Johaug, og han har vært i sponsortoppen i mange år. Mannen med åtte OL-gull og 20 VM-gull er fortsatt ettertraktet, og nå har han fått hjelp av Lars Gilleberg til å høste litt ekstra på tampen av karrieren

– Tidligere er det kanskje tre-fire ganger jeg har fått hjelp, og jeg har gjort 95 % av avtalene selv, sier Bjørndalen.

VG+: Slik er Bjørndalens nye pappaliv

Gilleberg opererer nå som rådgiver og støttespiller. Sammen har de lagt sponsorkabalen for de kommende årene.

– Ole Einar er på mange måter en drøm å jobbe med. Han er bestemt, holder avtaler og har et aktivt forhold til sponsorene, sier Gilleberg til VG.

– Jeg synes avtalen han har med Bama sier ganske mye. Der tok han vel over stafettpinnen etter Bjørn Dæhlie og har vært frontfiguren i 16 år. Så er han da også «norgesmester i bananer», sier Gilleberg og humrer.

Bjørndalen støtter Kristoffersen: – Imponerende at han tør gå så langt

Kampen for sponsorer



Bjørndalen debuterte i verdenscupen i 1993, og beskriver utviklingen i sponsormarkedet som «enorm».

– Halvard Hanevold og jeg hadde ambisjoner om å få inn nok sponsorpenger til at vi kunne leve av skiskytingen. Han er skolert og smart, mens jeg er kreativ. Sammen fikk vi dispensasjon til at merket på siktet på børsa kunne selges som privat sponsor. Det ble permanent, og er i dag en av de beste avtalene for utøverne, sier Bjørndalen.

Siktet prydes i dag av XL Bygg som har hatt avtale med superveteranen i 18 år, og Bama har han hatt med seg nesten like lenge. Den avtalen går ut etter 2016, men blir trolig forlenget. Bjørndalen for øyeblikket gjeldende avtaler med blant annet Aker BP, Certina, Skimir, og Abax.



Så du denne i sommer? Bjørndalen og Domratsjeva har giftet seg



Hvis Bjørndalen noen gang legger opp blir det omsider mer tid til å følge opp samarbeidspartnerne – flere av dem har avtaler som strekker seg ut over tidenes mestvinnende skisportutøver sin aktive karriere.

– Jeg har ikke lagt konkrete planer for hva jeg skal gjøre etter karrieren, men jeg vet at flere av sponsorene mine ønsker å fortsette samarbeidet selv om jeg har lagt opp, sier Bjørndalen til VG.

– Som aktiv er det først og fremst snakk om logoeksponering, men når karrieren er over er man ikke så mye i media lenger. Fordelen er at man har mye mer tid til å følge opp støttespillerne, og jeg tror det blir en viktig del for meg.

– Og så det spørsmålet du får hele tiden - når legger du opp?

– Det skal veldig, veldig mye til for at jeg går mer etter OL-sesongen i 2018. Da skjønner jeg ikke så mye av meg selv, sier mannen har annonsert at han har lagt opp flere ganger – for så å ombestemme seg.

– Så lenge jeg ser utviklingspotensial, så er ikke motivasjonen noe problem. Men jeg kan ikke se for meg at det er tilfelle etter Pyeongchang, sier 42-åringen som vil være 44 år gammel når han suser rundt i løypene i Sør-Korea.

Artikkelen fortsetter under bildet!

NYTT GLIS: Bjørndalen med sin splitter nye luksus-SUV. Foto: , Lillian Holden, VG

Bilgalskapen



Nå cruiser han rundt i sin nye bil. En Maserati Levante S, med utsalgspris på 1,7 til 1,8 millioner kroner. Bensinmotoren har 450 hestekrefter på lager, og bilen er den første SUV-utgaven til det italienske luksusmerket.

Bilen er et resultat av en rykende fersk treårsavtale med et bilfirma som blant annet selger Ferrari og Maserati. De ønsker å fortsette samarbeidet utover skiskytterikonets aktive karriere.

– Vi vil bruke Ole Einar til mye mer enn å kjøre rundt i en fin bil. Jeg har kjent ham i ti år, og blitt inspirert av hvordan han tenker og jobber. Han må være en av verdens mest dedikerte utøvere. Han er detaljorientert og nytenkende for å vinne terreng til konkurrentene. Det tankesettet vil vi adoptere, og så hjelper det at han er bilgal, sier Thomas Kleven som er daglig leder i Autoxo.

Sett denne? Her er de 11 rekordene Bjørndalen nå kan ta

Bjørndalen bekrefter at han ikke er kurert for bilgalskapen, som VG skrev om i 2015. Han har byttet kjøretøy hvert eneste år siden han fikk førerkort. Han har eid 24 biler så langt.

– Jeg har kjørt mange biler, men jeg er litt over middels opptatt av lyd og karisma. Den bilen jeg har nå har rett og slett sjel, sier Bjørndalen med kjærlighet i stemmen.

Men han har hatt bilen i bare noen få dager, og når VG spør om Bjørndalens favorittbil blant de 24 foregående kommer svaret kontant:

– Det er uten sidestykke er en Porsche 911 turbo. Det dummeste jeg noen gang har gjort var å selge den.