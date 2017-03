Bjørndalen tviler på om kona får noe ut av norsk samarbeid

Skiskytterforbundet vil gjerne ha et samarbeid med Darja Domratsjeva (30) og de norske skiskytterjentene neste sesong. Ole Einar Bjørndalen er usikker.

Det var under VM i Hochfilzen for en snau måned siden at skiskyttersjef Morten Aa Djupvik bekreftet at et samarbeid med Bjørndalens kone har vært diskutert.

– Hun er hjertelig velkommen. Så lenge vi kan lære noe er det veldig interessant. Og om vi kan være med å bidra, så er det læring i det også, sa Djupvik.

Noen dager senere satt han med fasit for de norske jentenes skuffende VM-innsats i Østerrike:

• 13. plass på sprinten

• 16. plass på jaktstarten

• 39. plass på normalen

• 12. plass på fellesstarten

• 11. plass på stafetten.

Ole Einar Bjørndalen innrømmer at et samarbeid med det norske landslaget kan løse en del praktiske utfordringer når småbarnsfamilien Domratsjeva/Bjørndalen sammen skal forberede seg på det som blir hans siste OL.

– Rent praktisk kan det være positivt, men det spørs om Darja passer inn i det norske systemet. Hun trener veldig forskjellig fra de norske jentene. Det er en treningsfilosofi som er annerledes. Det er ikke sikkert det passer helt sammen, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Bestemmer seg til våren



Han er rett og slett usikker på hva kona har å tjene på et samarbeid.

– Det er ikke sikkert at hun vil ha så stort utbytte av det. Hun har prøvd ulike måter å trene på, men har hatt suksess med den metoden hun har brukt de siste årene. Det kan jo hende hun vil videreutvikle treningsmetodene, sier Bjørndalen og konkluderer slik:

– Vi skal uansett vurdere alt til våren og se hva vi gjør videre inn mot OL-sesongen. Men for all del, det er et alternativ å samarbeide med de norske jentene.

Bare fire måneder etter at hun ble mamma til datteren Xenia fikk Darja Domratsjeva med seg et overraskende sølv fra Hochfilzen.

Lot seg imponere



– Jeg håper og tror vi kan bli litt bedre kjent med henne, for det hun har gjort nå er imponerende, sa idrettssjef Morten Aa Djupvik etter at Domratsjeva hentet hjem sølvet på jaktstarten.

PS! I helgen er skiskytterne på plass i finske Kontiolahti. Verdenscuphelgen innledes med sprint for menn (kl. 14.30) og kvinner (kl. 17.45) fredag.