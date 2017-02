Bjørndalen rammet av tyver – kom tomhendt til OL-byen

Ole Einar Bjørndalen (43) er på plass i neste års OL-by Pyeongchang. Det er verre med utstyret til skiskytteren.

Da Bjørndalen landet i Sør-Korea mandag ettermiddag norsk tid, var det uten våpenet og alle sine 15 par ski som skulle testes i OL-løypene.

Men det manglet mye mer i bagasjen. En plass mellom München, Helsinki og Sør-Korea er Bjørndalen blitt frastjålet en rekke gjenstander.

– Mine helt nye skibriller ble stjålet. Det samme er min fantastiske hodelykt, en trådløs høyttaler og et laserapparat som brukes til enkle behandlinger. Det er vel en tyv som er ute og går tur med fine skibriller, i godt kveldslys og kanskje med god musikk til, fleiper Bjørndalen.

Han lar seg mest irritere over at skiparken og våpenet ikke er kommet frem til neste års OL-by.

– Våpenet ligger igjen i Helsinki, men hvor skiene befinner seg i verden, vet jeg ikke. Men jeg er lovet at disse kan komme i løpet av morgendagen.

Sammen med kona Darja Domratsjeva fløy Bjørndalen til Sør-Korea med Finnair fra München via Helsinki. Da han skulle gå om bord i flyet i Helsinki fikk han beskjed om at man hadde funnet noe «flytende» i våpenkofferten som gikk som spesialbagasje.

Fikk bryte opp koffert



– Jeg ga beskjed om at det var våpenolje, og at de bare kunne bryte opp kofferten og ta ut oljen. Det gjorde de, men likevel lot de være å sende våpenet, sier Bjørndalen som ikke er spesielt imponert over servicen.

Han regner med at det viktigste utstyret er på plass i god tid før fredagens sprint i Pyeongchang.

– Det viktigste er å få ski og våpen hit. Da skal jeg være fornøyd. Jeg regner ikke med at jeg ser noe til de andre gjenstandene.

Fire andre norske skiskyttere som teste OL-løypene kom seg heller aldri til Pyeongchang og helgens verdenscup. Både Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Lars Helge Birkeland ble hjemme.

Syk Tarjei Bø

Minstebror Bø og Svendsen meldes å ha fått en utladning etter VM, og at de derfor vil bli hjemme for å forberede seg til de kommende to verdenscuprundene.

Lars Helge Birkeland ble forkjølet etter VM, og rakk ikke bli frisk nok til avreise – men kanskje mest spesielt er det at den ekstremt sykdomsplagede Tarjei Bø, som har mistet hele sesongen bortsett fra VM, har blitt syk igjen.

Bjørndalen og Henrik L´Abée-Lund får nå selskap av Vetle Sjåstad Christiansen, Fredrik Gjesbakk, Erlend Bjøntegaard og Vegard Bjørn Gjermundshaug i prøve-OL.

PS! Verdenscuprennene i OL-løypene innledes med kvinnenes sprint torsdag.