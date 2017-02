Bjørndalen: – Overbevist om at Fourcade kunne tatt gullet

HOCHFILZEN (VG) Ole Einar Bjørndalen (43) er skråsikker på at Martin Fourcade kunne ha sikret Frankrike gullet på mix-stafetten om han ikke var så opptatt av Anton Sjipulin på sisterunden.

– Det er jeg helt overbevist om. Simon Schempp var helt gåen på sisterunden og hadde Sjipulin og Fourcade jobbet sammen – som de burde gjort – da hadde en av dem stått øverst podiet etter mix-stafetten, sier Bjørndalen til VG.

Ankermannen på det tyske laget gikk på en kraftig smell etter siste skyting og tapte over 15 sekunder på den siste runden. I mål var Shempp bare 2,2 sekunder foran Frankrike og 3,2 sekunder foran Russland.

– Sjipulin og Fourcade er blant de råeste i skiskyttersirkuset, og når de barker sammen så blir det mye testosteron og temperament. Hadde de dratt sammen på sisterunden, hadde de vunnet stafetten. De rotet det voldsomt til.

Ole Einar Bjørndalen så mix-stafetten på TV. Han synes det er litt merkelig hvis de to «kamphanene» ikke fikk beskjed om at Schempp var i trøbbel.

SPRINTKLAR: Ole Einar Bjørndalen fotografert utenfor skiskytternes hotell i Hochfilzen i går. Foto: Jostein Magnussen , VG

– De får ikke den informasjonen som vi får når vi ser det i TV-ruta, men lagene har jo 10-15 mann i støtteapparatet der på sisterunden så de burde jo ha fått beskjed.

– Hadde kontroll



Også Tarjei Bø tror Fourcade kunne tatt gullet med et litt annet fokus.

– Underveis trodde jeg ikke det, for Schempp er vanligvis en solid langrennsløper. Det vet Fourcade også, og det var vel derfor han ikke gikk «all in» for å ta han igjen. Men når du så Schempp nærmest falt over målstreken så var det fordi han hadde en ekstremt dårlig dag og da kunne det gått likevel. Kan hende han mistet gullet på politikken der, antyder Tarjei Bø.

Emil Hegle Svendsen, som selv var i sving på ankeretappen for Norge, tror Simon Schempp hadde kontroll på situasjonen.

– Selv om han var sliten hadde han full kontroll. Så kan du si at en seiersmargin på to sekunder er lite, men når du har full kontroll så har du det.

Sjipulin og Fourcade havnet i ordkrig på torsdagens pressekonferanse etter at russerne nektet å hilse på franskmannen under blomsterseremonien etter mix-stafetten - en seremoni Fourcade forlot i protest mot russernes opptreden.