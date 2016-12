Besseberg sier Russland kan miste VM i skiskyting om skandalen vokser

IBU-president Anders Besseberg (71) skal lese McLaren-rapporten i helgen. Han kan ikke garantere at Russland får beholde VM i skiskyting i 2021.

– Jeg sitter og leser McLaren-rapporten nå, sier Anders Besseberg når VG forstyrrer ham fredag kveld.

– Mulighet til å ta fra dem VM

Del to av McLaren-rapporten har slått ned som en bombe i idrettsverdenen; her skal det blant annet være bevis for at 12 russiske medaljevinnere under OL i russiske Sotsji var dopet, i tillegg skal McLaren ha avdekket at mer enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter skal ha dopet seg systematisk – i statlig regi.

– Kan denne rapporten få konsekvenser for VM i skiskyting i 2021, Besseberg?

– Det er vanskelig for meg å kommentere. Foreløpig vet vi ikke om denne rapporten har avdekket noe fra det russiske skiskytterforbundet. Vi må avvente bevis og se hva som kommer frem den nærmeste tiden, sier Besseberg, og legger til:

– Vi har en ny kongress i 2018. Hvis det kommer frem ting som tyder på at det russiske skiskytterforbundet har vært involvert, har vi mulighet til å ta fra dem VM i 2021 og gi det til et annet land. Vi har handlingsrom, men handler ikke i panikk i dag eller i morgen, sier Besseberg, som har vært president i det internasjonale skiskytterforbundet siden 1992.

IOC har advart mot Russland

I september i år tildelte medlemmene på IBU-kongressen VM i 2021 til russiske Tjumen. Et kontroversielt valg ettersom Russlands statsorganiserte dopingprogram da var avdekket gjennom McLarens første rapportdel (publisert i sommer).

– Men om det ikke kommer frem noe fra russisk skiskyting, vil ikke det å ta fra dem VM være et viktig signal å sende til idrettsstaten Russland?

– Det vil ikke jeg ta stilling til nå. Jeg må bare presisere at vi må få bevis på bordet før noen kan dømmes, svarer han.

IOC har det siste halvåret advart mot å arrangere idrettsarrangementer i Russland. I sommer uttalte IOC følgende:

«IOC vil ikke organisere eller støtte noen sportsarrangementer eller møter i Russland».

Samtlige syv vinteridrettsforbund fikk også en klar anbefaling om å «fryse alle forberedelser til store mesterskap i Russland, slik som VM og World Cup, og til aktivt å lete etter andre arrangører».

– Tror aldri vi kommer helt til bunns

– Vi har ikke noe tidspress. Det er langt frem til 2021, sier Besseberg.

Russerne skal blant annet ha brukt salt og Nescafé til å lure dopingjegerne, skriver McLaren i sin knusende rapport.

– Vi er nå i stand til å bekrefte funnene fra den første rapporten; at positive dopingprøver har blitt dekket til fra minst 2011 til Sotsji-OL i 2014 og videre etter det. Dette har vært drevet i stor skala, sa kanadiske McLaren da rapporten ble lagt frem fredag.

– Jeg tror aldri vi vil få vite i hvor stort omfang dette egentlig har foregått. Jeg tror aldri vi kommer helt til bunns, sa han.

