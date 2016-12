Seieren glapp på siste skyting for Thingnes Bø

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (23) hadde stålkontroll i tre fjerdedeler av 20 kilometeren i Östersund. Så kom siste stående.

Der avsluttet Thingnes Bø det som så langt hadde vært en prikkfri dag med to bom. Da han i tillegg brukte lang tid på serien ble forspranget han hadde ned til Martin Forcaude raskt spist opp.

Etterpå beklaget han at TV-seerne fikk en «kaffepause» før han løsnet det siste skuddet.

– Jeg bruker jo vanligvis å bare brenne løs der på slutten, men ikke i dag. For hvert sekund som gikk der så hadde jeg bommet hvis jeg hadde skutt. Jeg skjøt og traff da siktet for første gang var i midten av blinken. Jeg måtte rett og slett vente til jeg var klar, sier Bø til VG.

23-åringen bedyret imidlertid at han ikke var altfor skuffet over at det var seieren som glapp på siste skyting. For første gang er han på pallen på den klassiske skiskytterøvelsen.



– Det er kjempebra. Dette har jeg tenkt lenge på - senest i går da jeg gikk gjennom løpet. Jeg har vunnet sprint, jaktstart og fellesstart, men normalen mangler jeg. Det gjør jeg fortsatt, men jeg er bare ett steg unna.

For torsdagens løp ble første topp tre-plassering for Thingnes Bø på normaldistansen, men før de to bommene på siste skyting ledet 23-åringen fra Stryn med over to minutter på Martin Forcaude.

– Johannes brukte 52 sekunder på den siste serien der, mens Fourcade brukte 22. Der tapte han et halvminutt, konstaterte Halvard Hanevold i kommentatorboksen.

Det ble en svært god norsk dag i Sverige. Lars Helge Birkeland ble nummer fire, mens Ole Einar Bjørndalen ble nummer fem.

Fantomåpning

– Det er så bra, Johannes Thingnes Bø! Dette ser jo fantastisk bra ut, sa Andreas Staburn Smith da 23-åringen fra Stryn fylte sin tredje strake serie.

Fourcade bommet to ganger sin første stående skyting, men fylte de øvrige tre seriene. Franskmannen gikk ut drøye to minutter før Thingnes Bø - så forutsetningene var enkle før Thingnes Bøs siste skyting:

• Fullt hus ville gi seier

• Det samme ville trolig én bom gi

• To bom ville kreve en lynrask sisterunde

Da to bom ble fasit, og Fourcade leverte en rask sisterunde, ble Thingnes Bø nummer to i Östersund.

Sterk laginnsats

Til slutt var Thingnes Bø 29,5 sekunder bak Fourcade i mål.

Men han var ikke den eneste i rødt, hvitt og blått som preget de øverste plassene på resultatlisten.

Lars Helge Birkeland ble nummer fire, og Ole Einar Bjørndalen nummer fem på normaldistansen.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette var et veldig bra løp. 17 treff er greit for det var krevende forhold. Jeg kunne fått både to og tre bom til slik forholdene var, sier Bjørndalen som var glad over laginnsatsen.

– Den er vanvittig bra. Fourcade er sterk igjen, men vi «snuser» på ham med Johannes som er der oppe.

Lars Helge Birkeland, som slo Bjørndalen med seks sekunder, og tangerte karrierebeste i verdenscupen, var selvsagt også fornøyd.

– Det var ikke håpløst å skyte, men det var vanskelig. Tre bom er godkjent. Det var greit å kunne forsvare familiens ære i dag, gliste Birkeland og tenkte på kona Fanny som fikk åtte tilleggsminutter på gårsdagens 15-kilometer.

