SOGNSVANN (VG) Tarjei Bø (29) synes det er merkelig at skiforbundet stiller knallharde krav til Petter Northugs form under sesongstarten på Beitostølen.

Da VG møtte landslagstrener Tor Arne Hetland i Livigno forrige uke, avslørte han følgende krav til Northug og andre som vil gå verdenscup denne vinteren- og dermed være aktuelle for OL-troppen:

– Må Northug, og andre utenfor landslaget, på pallen på Beitostølen for å dytte noen av landslagsløperne ut av verdenscupstarten?

– Ja, de må på pallen flere ganger, pluss å vinne.

KRAV: Petter Northug må bevise i sesongåpningen. Foto: Håvard Rønning , VG

Det betyr at Northug, som står utenfor landslaget, må sørge for å være i meget god form når langrennseliten samles på Beitostølen i midten av november.

– Det er en rar kommentar. Det er rart de ikke gir ham litt slakk. Han er en opplagt gullkandidat, og en type som må legge et eget opplegg for å komme i form til OL. Northug er en av dem som er kynisk nok til å prioritere knallhardt, det er derfor han har gjort det så bra, sier Bø.

– Hvis jeg hadde vært landslagssjef ville jeg sagt: «Petter, ta det med ro – ta den tiden du trenger», smiler skiskytteren.

Northug fulgte selv opp landslagsledelsens krav med et ellevilt Instagram-svar. Der listet han opp følgende krav som han selv måtte innfri for å få gå OL 2018:

Ikke mobbe utøvere uten mesterskapsgull.



Klippe plenen til Løfshus fra juni til september.



Lufte hunden til Hetland når han er på landslagssamling.



Male hytta til Erik Røste sommeren 2018.



To uker ordensvakt hos Olympiatoppen.



«Tøft, men overkommelig», mente Northug.



Suksessfaktor

Bø er selv i full gang med oppkjøring til OL-sesongen, og er et selvskrevet blad på landslaget så lenge han holder seg frisk og skadefri. 29-åringen skryter av skiskytterforbundets måte å gi løperne ro på.

– De er forutsigbare på uttak, man må ikke være i sitt livs form under uttaksløpene. Det er litt av suksessfaktoren vår også, man får lov til å legge det løpet man vil, og får tillit.

Bø er tydelig på at skilandslaget er jevnere og sterkere enn skiskytterlandslaget, men at medaljestatistikken likevel taler for seg.

– Hvis du kun tar oss fire som pleier å gå stafett (brødrene Johannes og Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen, journ.anm.) så har alle tatt individuelt OL- eller VM-gull de siste fire åra. Da er det noe vi gjør riktig, sier han.

Glad han slipper stresset

Det å slippe å stresse med å prikke toppform allerede i november, er han glad han selv slipper.

– Å gi en utøver tillit og ro til å gjøre de forberedelsene som trengs, er alfa omega for å lykkes i mesterskap.

Bø skjønner samtidig at man er nødt til å ha et strengt regelverk når man har så mange opplagt sterke OL-kandidater som langrennseliten har på herresiden.

– Da må man ha rigide regler. De har mange som er gode nok. Hos oss er vi ikke like mange som presterer på det nivået. Dermed blir det mer forutsigbart hos oss.