Operasjon gjør at Olsbu ikke blir noen julestjerne

ÖSTERSUND (VG) For ett år siden presenterte Marte Olsbu (25) seg med brask og bram i verdenscupen med 20 treff på jaktstarten i Östersund. I år blir hun neppe noen julestjerne.

Til det har sørlendingen hatt en for dårlig oppladning etter at høydeoppholdet i Frankrike i høst endte på sykehus i Norge. I all hast fikk hun fjernet blindtarmen.

– Slike ting passer alltid dårlig, men det kunne vært verre tidspunkter å bli rammet på, sier Marte Olsbu.

Hun er på plass i et Östersund hvor den første snøen er erstattet av «speilholke» i gatene. Forholdene på stadion er heller ikke de beste, men 25-åringen tar det hun får mens hun forsøker å ta igjen for alle hardøktene hun har gått glipp av etter operasjonen.

Slik starter de norske jentene i dag 22. Marte Olsbu

40. Fanny Horn Birkeland

52. Karoline Erdal

78. Ingrid Landmark Tandrevold

86. Ragnhild Femsteinevik

– Risikosport



– Det ble én uke uten trening etter operasjonen, så fikk jeg to uker med forsiktig trening. Jeg fikk jo ikke kjørt styrketrening eller hardøkter. Og med et sår på magen var det heller ikke mulig å trene på liggende skyting. Det ble en risikosport, beskriver Olsbu.

Selv drillen med geværet lot seg ikke gjennomføre. Og der har du årsaken til at 25-åringen tror hun trenger resten av året på seg til å komme i form. Hun mangler litt for mye til å kunne hevde seg i verdenstoppen slik hun avsluttet sesongen - med en 3. og 8. plass i Khanty-Mansijsk.

Derfor regner hun heller ikke med å kunne kopiere sin 7. plass på jaktstarten her i fjor når hun i ettermiddag starter sesongen med normaldistansen i Östersund.

– Jeg mangler konkurransetrening og har for få harde økter i kroppen. Det kjente jeg på søndag under mixed-stafetten at det hadde ikke vært for mange av de. Men det var noe jeg visste. Jeg får bare håpe at jeg blir bedre hver gang jeg stiller på startstreken, sier Olsbu som går ut som nummer 22 på dagens 15-kilometer, en distanse som Tiril Eckhoff står over fordi hun har slitt med sår hals.

– I form etter jul



– Jeg skal være i form etter jul. Da tror jeg ikke at jeg kommer til å tenke på at jeg har tatt blindtarmen. Da ha jeg fått den perioden jeg trenger med trening.

Og med en pallplassering og to 7. plasser i fjor i verdenscupen er målet klart:

– Etter jul håper jeg å kjempe om pallplasser med god skyting og bra fart i sporet. Det er målet, sier Olsbu, som fikk en god gjennomkjøring på søndagens mix-stafett hvor Norge vant.

– Det gikk overraskende bra. Jeg merket selvsagt at jeg manglet et gear, men jeg hang med teten og det er jeg veldig fornøyd med.

Så får vi håpe hun kan konkludere på samme vis etter fire skytinger og 15 tunge kilometer i Östersund i kveld.

