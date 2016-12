Fourcade overlegen på svak norsk dag

Martin Fourcade (28) gjentok torsdagens triumf på 20 kilometeren og var overlegen på dagens sprint. I mål var han over 40 sekunder foran andremann, mens nordmennene skuffet stort.

– Hvem skal klare å hamle opp med han denne sesongen, spurte kommentator Andreas Stavrum Smith undrende da franskmannen gikk i mål.

– Det er bare å trene og bli bedre. Det er ikke noe annet å gjøre, svarte Ole Einar Bjørndalen, som ble beste norske på 11.plass. Han var 57.4 sekunder bak Fourcade i mål.

Ingen kunne tukte franskmannen etter to fulle hus under gode forhold i Östersund. Også i sporet var 28-åringen overlegen - Fourcade var 28 sekunder foran Johannes Thingnes Bø i langrennstid.

Fourcade fortsatte dermed den gode formen fra torsdagens 20 kilometer, da han vant etter 17 av 20 mulige treff.

Også på lørdagens sprint var han best.

Svenskene overrasket...

Etter at både Björn Ferry og Carl Johan Bergman la opp 2014 har svenske slitt med å få opp noen stjerner. Fredrik Lindström har hatt flere topp 10 plasseringer, men slitt med å etablere seg i toppen.

Men i dag overrasket svensken voldsomt.

Etter to fulle hus endte Lindström på en imponerende 2.plass, 41.5 sekunder bak Fourcade. Og unggutten Sebastian Samuelsson ville ikke være noe dårligere. 1997-modellen var feilfri på standplass og var 1:08.5 bak Fourcade i mål på en 19,plass.

...mens nordmennene skuffet

I 2008 slo Emil Hegle Svendsen gjennom for alvor da han slo Ole Einar Bjørndalen på VM-fellesstarten i Östersund i 2008. Lørdag var rollene snudd.

Ole Einar Bjørndalen var feilfri på standplass, men slet i sporet. I mål var han 57.4 sekunder bak Fourcade, men ble beste nordmann på en skuffende 12.plass.

– Det var et bra løp, men det er surt å se at jeg er så langt bak. Jeg føler meg i bedre langrennsform enn resultatet tilsier. Det at jeg er såpass langt bak er ikke bra, konstaterte veteranen i intervjuet med NRK.

– Jeg følte jeg fikk godt betalt på skytingen. Jeg følte selv jeg skjøt rufsete, men det gikk inn, fortsatte Bjørndalen.

BESTE NORDMANN: Ole Einar Bjørndalen ble beste nordmann på 12.plass. Foto: , Jostein Magnussen, VG

Nest beste nordmann ble Hegle Svendsen på en 15.plass.

Han sto over 20 kilometeren på torsdag og har slitt mye med sykdom, men var førstemann ut på lørdagens sprint og så pigg ut fra første stavtak.

Etter fullt hus og 14.3 sekunder bak Fourcade etter første skyting måtte Hegle Svendsen skyte fem treff på stående for å blande seg inn i toppen.

Det klarte han ikke.

Svendsen måtte en tur i strafferunden og var til slutt minuttet bak Fourcade i mål, men langrennstiden var god. Han hadde fjerde best tid i sporet.

– Det var et blodslit, sa Hegle Svendsen til NRK etter målgang.

– Det var gøy å gå, men det er et stykke igjen til der jeg vil være. Men jeg er på vei, fortsatte Svendsen.

Thingnes Bø skuffet stort etter at seieren glapp på det siste skuddet på torsdagens 20 kilometer.

På første skyting bommet Johannes Thingnes Bø på det tredje skuddet og var over halvminuttet bak Fourcade etter første skyting. Med nok en bom på stående klarte ikke 23-åringen å hevde seg i toppen. Han endte på en skuffende 30.plass, 1:33.5 bak Fourcade.