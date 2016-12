Fourcade historisk: Suveren igjen

Martin Fourcade (28) viste seg enda en gang som verdens desidert beste skiskytter. Franskmannen lå litt bak foran nest siste skyting, men var sikkerheten selv på de to siste da han vant verdenscupens jaktstart i Nove Mesto.

På toppen av det hele ble han den første i historien til å vinne seks individuelle verdenscupeseirer i skiskyting før jul.

– Det er helt utrolig å være så suveren. Han er enda mer suveren enn Ole Einar (Bjørndalen) på sitt beste, sa NRKs ekspertkommentator Ola Lunde.

Ole Einar Bjørndalen endte på 12. plass i Tsjekkia.

Satser på svineribbe



– Han er suveren. Han er veldig god. Fantastisk. Han er bare bedre (enn oss), sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

42-åringen sier om egen form at «det er dødt» og tilføyer med humoristisk snert at han kommer til å spise svineribbe for å bøte på det som ikke fungerer, nemlig «kroppen».

Johannes Thingnes Bø (23) ble, i Emil Hegle Svendsens sykdomsfravær (dro hjem lørdag), nummer fem bak russiske Anton Sjipulin (29) på andre plass, en franskmann, Quentin Fillon Maillet, og tyske Simon Schempp .

– Jeg burde vært på pallen. Jeg er skuffet over 5. plassen, sa Thingnes Bø umiddelbart etter målpassering til NRK.

Feiret etter siste skyting



– Det var et tøft løp. Jeg hadde muligheten på siste skyting, men fant ikke helt roen. Det er irriterende. Det er noen som klarer det, andre er litt dårligere, sa han med henvisning til Martin Fourcade og seg selv.

– Det ble bare verre og verre for hver skyting. Det er for dårlig, enkelt og greit, konkluderer Johannes Thingnes Bøe.

Han fikk to bom på siste stående skyting.

Martin Fourcade tok frem seiersgesten - han hyttet med neven til publikumshavet - umiddelbart etter siste stående skyting. Så suveren var og er Fourcade. Konkurrentene var sjanseløse med børsa og i sporet mot VM og OL-gullgrossisten, som har vunnet verdenscupen sammenlagt fem ganger.

38.000 tilskuere



Søndag er det fellesstart.

Lite tyder på at andre enn Fourcade kommer til å innta toppen av pallen da også. Mot mål lørdag tok han seg tid til nærmest å forberede seg til neste økt, og en ny seier. Han vinket og håndhilste på så å si alle 38.000 tilskuerne.

– Vi skulle aller helst hatt en lenger oppe, sier landslagssjef Egil Kristiansen om de norske resultatene.

Kristiansen hevder at Norges skiskyttere skal være med og kjempe i morgen, på fellestarten.