Bjørndalen og Domratsjeva har fått en datter: – Vi er to stolte foreldre

Skiskytterparet Ole Einar Bjørndalen (42) og Darja Domratsjeva (30) fikk sitt første barn lørdag 1. oktober.

Det bekrefter den norske skiskytterstjernen til VG noen få timer etter fødselen.

– Vi er blitt foreldre til en liten jente. Alt har gått bra, sier Bjørndalen.

Fødselen skjedde i den hviterussiske hovedstaden Minsk, moderlandet til Darja Domratsjeva.

– Jenta kom til verden klokken 10.20 lokal tid. Vi er to stolte foreldre – det kan du trygt si, fortsetter 42-åringen.

Det var i april det ble kjent at det celebre idrettsparet ventet barn. Det avslørte Bjørndalen på en pressekonferanse, der han også bekreftet at han kom til å satse som skiskytter i to år til. I sommer giftet Domratsjeva og han seg i Norge.

Artikkelen fortsetter under videovinduet.

Bestemoren: – Veldig vakker



Larisa Domratsjevas, Darjas mor, var en lykkelig da VG tok kontakt lørdag ettermiddag.

– De er veldig lykkelige. Nå hviler de, men jeg skal besøke dem senere i dag.

Sett? Bjørndalen snakker om bryllupet

– Hvem ligner jenta på?

– Hehe, det vet jeg ikke, men de sier at hun er veldig vakker! sier bestemoren.

Skiskytter Emil Hegle Svendsen er glad på lagkameraten Bjørndalens vegne:

– Gratulerer så mye med dagen, Ole og Dasha! skriver han i en tekstmelding til VG.

Super-traileren er med!



GIFT: Ole Einar Bjørndalen la ut dette bildet på sin Facebook-side etter han hadde giftet seg med Darja Domratsjeva. Foto: Morten Krogvold

Ole Einar Bjørndalen har tilbrakt den siste måneden i Minsk og forberedt seg på fødselen sammen med kona. Og han har ikke ligget på latsiden.

Hans spesialdesignede trailer ble hentet fra Norge til Minsk og har vært i bruk daglig under treningene. Den planlegger også Domratsjeva å bruke når hun gjør comeback etter fødselen. Derfor preger også hennes navn traileren.

Lest? Her er ski-fedrenes råd til Bjørndalen

– Lastebilen er som den var sist år. Det er bare en ny design som Darja har stått for, sier Bjørndalen.

Han har stått over de fleste samlingene med landslaget i høst og han blir heller ikke med når skiskytterne reiser til Villard de Lans i Frankrike.

– Jeg gjør hele min oppkjøring i Minsk og blir her helt til snøen kommer i Norge, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Stor oppmerksomhet



GULLBABY: Slik markerte VG-sporten nyheten om at Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva ventet barn. VG faksimile

Nyheten kom først ut i hviterussiske og russiske medier lørdag ettermiddag, deriblant Komsomolskaja Pravda.

Avisen har de siste dagene spekulert i hvor Domratsjeva skulle føde. De skrev for noen dager siden at hun hadde takket nei til tilbudet fra president Aleksandr Lukasjenko om å føde på en fødeklinikk for eliten. Domratsjeva og Bjørndalen skal i stedet ha valgt det som heter fødestue nummer seks i hovedstaden Minsk.

Anbefales: Ole Einar om forholdet til Darja

I hviterussiske medier har det også vært stor oppmerksomhet rundt at Bjørndalen selv skulle være til stede under fødselen. I Hviterussland er det ikke vanlig at fedrene deltar ved en slik anledning.