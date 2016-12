ÖSTERSUND (VG) Frem til nyttår må Ole Einar Bjørndalen (42) klare seg uten sin spesialdesignede treningstrailer. Den er det nemlig kona, Darja Domratsjeva (30), som har «bruksretten» på - i Norge.

Det rullende treningsstudioet har gitt Bjørndalen et nytt liv som toppidrettsutøver, og til tider har han trent mer inne i traileren enn ute. Treningstraileren var med til Minsk i Hviterussland i høst da familien Bjørndalen/Domratsjeva søkte roen før datteren Xenia kom til verden i oktober.

Nå er kona, datteren og traileren på Sjusjøen mens Ole Einar Bjørndalen må klare seg med de samme fasilitetene som de andre på landslaget her i Östersund. Men det plager ikke Bjørndalen.

– Skulle bare mangle



– Jeg skulle selvsagt helst ha hatt lastebilen her, men akkurat nå er det Darja som er prioritert, sier Bjørndalen og er klar på at «kona fortjener alt» i sitt forsøk på å komme tilbake på toppnivå som skiskytter.

– Hun har ofret så mye det siste halvannet året. Hun har hatt mye sykdom, vært gjennom en tøff fødsel og har et inderlig ønske om å komme sterkt tilbake igjen innenfor skiskytingen, og da må vi gjøre alt det rette slik at hun har en mulighet til å klare det. Hun har gjort en fantastisk jobb hittil og det skulle bare mangle at ikke hun skulle få benytte lastebilen nå.

TRAILEREN: Dette er Ole Einar Bjørndalens "supertrailer". Her avbildet på Sjusjøen i november 2015. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

Grei beskjed der fra en som er kjent for å gjøre alt for å bli så god som mulig. Kona får «lastebilen» selv om det går på bekostning av Bjørndalens treningsregime frem mot VM i Hochfilzen.

– Det er helt uproblematisk. Jeg hadde idéen, fikk lastebilen bygget og dro i land den første sponsoren til prosjektet. Men den som nå har finansiert bruken de siste to årene er Darjas samarbeidspartner. Da er det greit med en slik fordeling av bruken, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

– Andre har gjort det før oss



Darja Domratsjeva fødte en datter 1. oktober. Nå i januar – bare tre måneder senere – er planen at hun skal være tilbake i verdenscupen.

– Hun ønsker å delta i verdenscupen fra nyåret. Vi får se når det blir, sier Bjørndalen vel vitende om at 4. runde i verdenscupen går i Oberhof 2. – 8. januar og 5. runde er i Ruhpolding 10. – 15. januar.

Forberedelsene gjør Domratsjeva i Norge, nærmere bestemt på Sjusjøen. Her har hun og Bjørndalen vært på treningsleir i snaut en måned. Planen er at hun skal bli på Natrudstilen ut året.

– Hvordan er det å være småbarnsfar på reise i verdenscupsirkuset?

– Det går bra. Andre har gjort dette før oss. Vi må bare planlegge ting godt og ha riktig folk med oss og få den hjelpen vi trenger, sier Ole Einar Bjørndalen.



PS! Kona får hjelp av en barnepasser fra Hviterussland som er med datteren Xenia

