Odd-Bjørn Hjelmeset ny skiskyttersjef: - Utrolig stolt

Odd-Bjørn Hjelmeset (45) overtar som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund fra neste sesong. Først skal han på opplæring.

Det ble klart på en pressekonferanse nå i formiddag.

Denne sesongen skal Hjelmeset nemlig «gå i lære» hos Per Arne Botnan, som er konstituert i stillingen som idrettssjef ut sesongen 2017/2018. Han skal lede sportsarbeidet i OL-sesongen, og kommer fra stillingen som utviklingssjef for landslagene.

Nåværende idrettssjef Morten Aa Djupvik (42) slutter i jobben. Han har sagt ja til en lederjobb i fotballklubben Start.

Djupvik har allerede flyttet til Kristiansand, og formelt begynner han i jobben den 1. januar neste år.

– Vi er meget takknemlige og fornøyde med at Per Arne Botnan tar stafettpinnen ut resten av sesongen. Det finnes ikke en bedre kandidat til å hoppe inn på kort sikt, og vi takker Per Arne for at han tar nok en økt som idrettssjef. Med han på plass har vi all den erfaring vi trenger for å fullføre jobben som han og avtroppende idrettssjef Morten Djupvik har lagt grunnlaget for, sier generalsekretær i Norges skiskytterforbund, Rakel Rauntun.

SKAL JOBBE SAMMEN: Per Arne Botnan (t.h.) skal fungere i rollen som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund denne sesongen og skal lære opp sin arvtaker, Odd-Bjørn Hjelmeset. Foto: Norges Skiskytterforbund

Var ønsket av utøverne



– Jeg gleder meg til å gjennomføre denne viktige sesongen sammen med trenere og utøverne våre. Vi har et sterkt team og planene er klare. Nå skal de settes ut live, og det gleder jeg meg til, sier Per Arne Botan, som samtidig får ansvaret for å lære opp etterfølgeren sin.

Botnan har vært ønsket av utøverne til å ta idrettssjef-jobben nå i OL-sesongen.

– Han har hatt den jobben før og er et trygt og enkelt valg for denne sesongen, sa Johannes Thingnes Bø til VG da Djupviks avgang ble kjent.

Odd-Bjørn Hjelmeset gleder seg til å komme i gang, og han starter allerede 1. oktober.

– Jeg er utrolig stolt og takknemlig for å få denne sjansen. Skiskyting står for veldig mye av det jeg liker å jobbe med, gjennom alt fra barne- og ungdomsidrett, folkehelse, verdiarbeid til toppidrett. Posisjonen til idretten er solid hos det norske folk. Her er det gjort mye godt arbeid å bygge videre på, og jeg er takknemlig for å få være med på å utvikle norsk skiskyting videre, sier Odd-Bjørn Hjelmeset.