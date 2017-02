Norsk skuffelse på stafetten: – Vi er ikke i nærheten

HOCHFILZEN (VG) Tiril Eckhoff (26) ble gitt et vanskelig utgangspunkt da hun gikk ut på tredjeetappen på VM-stafetten, og da hun måtte ut i strafferunden var løpet kjørt. Norge endte til slutt utenfor topp ti-listen.

– Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg ble for offensiv på den siste skytingen og jeg fikk ikke det jævla siste skuddet ned, sa Eckhoff til VG.

– Målet etter første skyting var å gå så fort jeg kunne og å ta igjen så mange jeg kunne. Jeg måtte være offensiv, fortsatte Eckhoff.

Laura Dahlmeier, som før stafetten hadde tre gull fra årets skiskytter-VM, bommet to på den siste skytingen og sørget for spenning på den siste runden. Men selv om hun bare ledet med 5.4 sekunder på Gabriela Koukalova etter den stående skytingen, viste hun hvem som var dronningen.

I mål var Dahlmeier 6.4 sekunder foran Ukraina og 8.1 sekunder foran Frankrike.

Gullet var Laura Dahlmeiers fjerde, og dermed tangerte hun Tora Berger og Liv Grete Skjelbreid for flest gull i ett og samme VM. Men Dahlmeier har muligheten til å vinne fem - kvinnenes siste øvelse er fellesstart på søndag.

Det ble til slutt en 11.plass for Norge etter en strafferunde og ni ekstraskudd.

– Vi er ikke i nærheten. Slik løpet utviklet seg, er det litt ergerlig. Vi gjør mye bra, men får utrolig dårlig betalt, sier trener Stian Eckhoff til VG.

Tårevåt Nicolaisen



Det ble svært trått for Norge og Kaia Wøien Nicolaisen, som gikk førsteetappen. Allerede på den første skytingen måtte hun ty til ekstraskudd, og med to ekstraskudd brukt gikk hun ut 24 sekunder bak Tyskland etter første skyting.

Selv om hun skjøt fullt hus på den andre skytingen fikk hun det tøft på sisterunden og sendte Hilde Fenne ut hele 1 minutt og 23 sekunder bak ledende Frankrike - som hadde brukt ekstraskuddet mindre enn Norge.

Det var en tårevåt Nicolaisen som møtte VG etter at hun hadde fullført sin etappe.

– Dette var helt grusomt. Det var kjipt å ødelegge for hele laget, sa Nicolaisen til VG mens hun tok til tårene.

Fenne banket fem rett ned på liggende, men slet på stående og bommet to. Også Fenne hadde problemer i sporet og tapte på den siste runden til både Tyskland og Italia.

Til veksling var Norge 1 minutt og 32 sekunder bak Italia i tet.

Eckhoff i strafferunden



Tiril Eckhoff hentet inn flere sekunder på den første runden og skjøt fullt hus på liggende, men fikk voldsomme problemer på stående etter en god mellomrunde.

26-åringen bommet fire totalt på den stående skytingen og måtte ta turen inn i den tunge strafferunden.

– Der røk mulighetene for en god plassering, kom det umiddelbart fra NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith. Eckhoff var i underkant av to minutter bak den ledende storfavoritten Tyskland ut fra den stående skytingen.

Tiril Eckhoff sendte Marte Olsbu ut på en 13.plass, 1.33 bak ledende Tyskland. Også Olsbu skjøt fullt hus på liggende, mens på stående bommet 26-åringen to. I mål var Norge over to minutter bak vinneren Tyskland.