Norge skjøt seg vekk på stafetten

Med en strafferunde og 13 ekstraskudd ble det en skuffende stafett for skiskytterherrene i Pokljuka.

Norge endte til slutt på en 9.plass, ett minutt og 27 sekunder bak Frankrike. Med uslåelige Martin Fourcade på siste etappe cruiset franskmannen inn til en komfortabel seier foran Russland og Tyskland.

Dette var den dårligste norske herrestafetten siden Holmenkollen i februar i 2015. Også da ble det 9.plass i et renn hvor Norge stilte uten Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Ole Einar Bjørndalen.

For Norge var det ekstraskuddende som ødela:

• Lars Helge Birkeland brukte to ekstraskudd på stående skyting.

• Ole Einar Bjørndalen brukte tre ekstraskudd på stående.

• Erlend Bjøntegaard brukte tre ekstraskudd på liggende og tre på stående, syv totalt. I tillegg ble det en strafferunde på Bjøntegaard.

• Emil Hegle Svendsen brukte to ekstraskudd på stående.

– Det var Bjøntegaard som havnet i strafferunden, men de får alle dele på skylden. Det har vært jevnt over for dårlig skyting av Norge, sa NRK-kommentator Andreas Stavrum Smith etter at Hegle Svendsen bommet to på siste stående.

– En runde og tretten ekstraskudd er for dårlig under så flotte forhold, supplerte ekspert Ola Lunde.

De ni foregående stafettene har Norge vært på pallen, men i dag var det nesten minuttet opp til Tyskland på 3.plass.

Åpnet med fem treff

Lars Helge Birkeland gikk førsteetappen for Norge og åpnet bra med fem treff på første liggende skyting. Ut fra skytingen fikk han følge av blant andre Maxim Tsvetkov fra Russland og Daniel Mesotitsch fra Østerrike. Det ble dannet en tet på syv mann som lå i tet frem til andre skyting.

Der gikk det hakket vassere for Birkeland. Med to ekstraskudd var han nesten 20 sekunder bak Tsvetkov, som nok en gang var feilfri på standplass.

– Jeg sto støtt og var i flyten, men fikk en feilladning. Da hoppa det ut et skudd og jeg kom ut av rytmen, sa Birkeland til NRK.

Selv om Birkeland hentet inn et par sekunder på den siste runden sendte han ut Ole Einar Bjørndalen 13.6 sekunder bak ledende Russland.

42-åringen holdt samme avstand til Russland frem til første skyting, men med fem treff på både ukrainske Serhiy Semenov og den norske veteranen var avstanden mellom de to løperne den samme ut fra liggende.

– Ble urolig og måtte fighte



Bjørndalen gikk en god mellomrunde og hentet inn forspranget som Serhiy Semenov hadde etter den første skytingen. Inn til den andre skytingen var det bare tiendelene som skilte ukraineren og Bjørndalen.

Ankermannen i skiskytter-VM i denne løypen i 2001 var skuddet unna strafferunde etter tre bom på stående, men traff på det siste skuddet og var drøye 20 sekunder bak Semenov ut fra den andre skytingen.

– Det var for dårlig gjennomført av Ole Einar med så fine forhold, sa Ola Lunde etter den stående serien.

– Jeg var urolig og måtte fighte veldig, og da gikk det tre ekstraskudd. Jeg går bra på ski, men det er skyting som gjelder på stafett, sa Bjørndalen til NRK etter at han sendte Erlend Bjøntegaard ut 19.4 sekunder bak Frankrike.

Runde for Bjøntegaard

Også Bjøntegaard sleit på standplass. På første skyting bommet han tre skudd og slapp såvidt med strafferunde-skrekken, men på stående ble det strafferunde etter tre bom. Etter en strafferunde var han over minuttet bak Simon Desthieux ut fra den andre skytingen.

– Det var rett og slett en total sprekk på den etappen under så fine forhold, kom det fra Lunde etter skytingen.

Bjøntegaard sendte ut ankermann Emil Hegle Svendsen drøye minuttet bak Frankrike og Martin Fourcade. Med fullt hus på liggende og to bom på stående var Norge i mål på en skuffende 9.plass, nesten halvannet minutt bak Frankrike.