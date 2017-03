Norge skjøt bort seieren – endte på pallen

Norge lå i tet ved tredje siste skyting, men så skjøt de seg vekk. Det utnyttet Martin Fourcade (28) som Frankrikes ankermann. Dermed ble det fransk seier, mens Norge tok 3. plassen

I prøve-OL i Pyeongchang var det søndag duket for stafett i det som er neste års OL-løype.

Norge stilte med Vetle Sjåstad Christiansen, Ole Einar Bjørndalen, Vegard Gjermundshaug og Henrik L'Abee-Lund, i den rekkefølgen, på den fire ganger 7,5 kilometer lange stafetten.

Samtlige av disse gikk lørdagens jaktstart, da Martin Fourcade gikk inn til gull og tangerte Ole Einar Bjørndalens rekord fra 2005.

Formsterk Christiansen



Christiansen ble Norges bestemann på jaktstarten lørdag, da han gikk inn til 12. plass. Som førstemann ut for Norge var han suveren, med fullt hus på begge skytingene, i tillegg til å ha gått fort på ski.

– Det er rett og slett en utrolig god etappe han gjør, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Hovedpersonen selv var svært fornøyd med han også.

– Det var helt rått. Det perfekte løp, ferdig snakka, sa Christiansen til NRK.

Ringreven Ole Einar Bjørndalen, som ble nummer 19 på jaktstarten var nestemann ut, og han skulle krige med blant annet Simon Fourcade, medaljegrossisten Martins bror. Bjørndalen måtte til sammen bruke tre ekstraskudd på sine to skytinger. Spesielt på første skyting hadde Bjørndalen vanskelige forhold.

Vegard Gjermundshaug fikk ikke noe forsprang ved tredje veksling. Norge og Frankrike vekslet helt likt, men det så lenge lyst ut for Norge. Gjermundshaug skjøt feilfritt på sin første skyting, og kom inn til andre skyting med 13 sekunders forsprang på Frankrike. Så gikk det galt.

Til tross for fine forhold måtte Gjermundshaug bruke samtlige ekstraskudd, men heller ikke det var nok. Frankrike måtte selv bruke et ekstraskudd, mens det ble strafferunde for 25-åringen. Ved siste veksling var Norge 36,2 sekunder bak Frankrike i tet.

– Jeg var nervøs, sykt nervøs. Jeg prøvde å være offensiv men jeg begynte å skjelve med en gang. Det var bra det ikke ble flere strafferunder, sa Gjermundshaug til NRK.

Seieren avgjort, kjempet for andreplass



Det var dermed en utakknemlig oppgave som ventet Norges ankermann, Henrik L'Abee-Lund. 36,2 sekunder er mye tid å ta inn mot sterke franskmenn, og det blir ikke enklere når man skal opp mot Martin Fourcade.

L'Abee-Lund, som traff på 20 av 20 skudd på lørdagens jaktstart, ble nummer 17, fortsatte i samme sporet og var feilfri på første skyting, men måtte bruke to ekstraskudd på andre skyting.

Fourcade måtte bruke fire ekstraskudd på sine to skytinger, men var suveren i løypa og hadde få problemer med å gå inn til fransk gull.

Etter siste skyting var det syv sekunder som skilte Østerrike og Norge. Seieren var langt på vei avgjort, mens det ble lå an til å bli en kamp om andre og tredjeplass.

Norge gikk inn til tredjeplass, 45,4 sekunder bak Frankrike. Østerrike ble for sterke på siste etappe og gikk inn til andreplass, 33,8 sekunder bak Frankrike og 12 sekunder foran Norge.

Løypekritikk

Sør-Korea og Pyoengchang, som skal arrangere de olympiske lekene 2018, har fortsatt en jobb å gjøre med å ferdigstille løypene. En av svingene utfra stadion og skyteområdet er veldig skarp og ikke godt sikret, og flere ganger på dagens stafett var det like før uhellet var ute.

Både Ole Einar Bjørndalen og amerikanske Lowell Bailey var nære å kjøre utfor, i en sving det ser ut til å være et dropp.

– Den svingen der er fryktelig skummel, sa Ole Lunde, som mente det var uforsvarlig å ikke ha bedre sikring der.

Han fikk støtte av kommentatorkollega Andreas Stabrun Smith.

– Der har de en jobb å gjøre før neste års leker.

Dette var siste øvelse i prøve-OL, som dermed er over i Pyeongchang.