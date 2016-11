Karoline (18) overrasket alle og gråt av glede: – Det er ganske sykt

SJUSJØEN/OSLO (VG) Da Tiril Eckhoff (26) og flere andre skjøt seg bort, slo stjerneskuddet Karoline Erdal (18) til. I mål kom gledestårene etter en en nær sagt sensasjonell fjerdeplass.

– Det var ganske sykt, sier hun til VG med et smil etter målgang.

I dag viste hun fram et imponerende kaldt hode da hun kom inn på siste skyting, med tre fulle hus i banken.

– Jeg tenkte da jeg kom inn der at jeg uansett skulle være fornøyd med å ha greid 15 treff til da. Den følelsen da jeg hadde truffet på 20.. Da gikk det opp et lys for meg. Jeg smilte hele veien ut fra standplass og opp den første bakken, før jeg fant ut at jeg måtte gå på, ler hun.

Vi fulgte fellesstarten fra start til mål på VG Live

Eckhoff skjøt seg vekk



Tiril Eckhoff lot seg imponere over 18-åringen i dag - selv fikk hun det tyngre. I sporet gikk hun i rasende fart, men sviktet på standplass.

SEKS BOM: Tiril Eckhoff. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Jeg jager veldig i sporet i dag, og går inn et halvt minutt på hver runde. Det koster på standplass, sier Eckhoff til VG. Hun endte med seks bom på dagens fellesstart, ble grundig knust av Julija Dzjyma og fire andre.

Den ukrainske jenta vant fellesstarten på Sjusjøen i år som i fjor.

Dzjyma, som tok 3. plassen bak Eckhoff på lørdagens sprint, leverte nær perfekt skyting og fikk ned 19 av 20 blinker. Bommen kom på det aller siste skuddet, men da hadde 26-åringen nok av sekunder på Olena Pidrusjna.

I mål var Dzjyma 18,5 sekunder foran Pidrusjna og 37,3 foran Justine Braisaz - lørdagens sprintvinner - på 3. plass.

Fellesstarten et lite mareritt for Eckhoff. En bom allerede på det første skuddet på liggende skyting, gjorde at hun fikk en dårlig start. Men 26-åringen har en fart i sporet ingen i startfeltet kunne matche, dermed var hun med i teten igjen allerede til andre skyting.

Seks bom



Men her bommet hun på det siste skuddet og måtte ut i ny strafferunde. Det ble bare verre på de to stående skytingene, hvor Eckhoff fikk fire strafferunder. Seks bom var én mindre enn på samme distanse i fjor.

I mål var hun nummer seks.

– Jeg må trene litt mer før verdenscupen, sier Eckhoff.



Norsk stjerneskudd herjet



På en dag hvor landslagsløperne skuffet, leverte Karoline Erdal et fantastisk løp. Hun gikk seg opp fra lørdagens 18. plass til en fjerdeplass i dag etter 20 treff.

Erdal forteller at den eneste gangen hun tidligere har skutt 20 treff, var på et rulleskirenn i Stryn.

Erdal er bare 18 år, fyller 19 om et par dager. Hun studerer bedriftsøkonomi på Hamar, men bor på Geilo, hvor hun har gått på NTG. Nå har hun meldt seg på blant norgeseliten i skiskyting, men triumfen tar hun med knusende ro.

– Å få gå verdenscup er ikke målet mitt i år. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg har god tid til å komme meg dit, sier hun.