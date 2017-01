Emil Hegle Svendsen (31) og Simon Schempp (28) gikk sammen ut fra siste skyting. Rotteracet endte med tysk spurtseier - med minst mulig margin.

Emil Hegle Svendsen hadde muligheten til å avgjøre stafetten da han ledet med 12 sekunder før den siste skytingen. Med to ekstraskudd - samtidig som Simon Schempp fikk ett - gikk de to ut sammen på den siste runden.

Nordmannen var først ut i den siste svingen før oppløpet, men ble spurtslått av tyskeren.

– Fantastisk finish av Simon Schempp, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter at tyskeren ble dømt 0,1 sekund foran Hegle Svendsen.

– Her fikk Hegle Svendsen seg en ordentlig på trynet. Det tror jeg ikke han likte - å tape for Simon Schempp i en spurt, fortsatte kommentatoren.

Det ble totalt ni ekstraskudd for Norge i en stafett der de store kanonene uteble. Både Martin Fourcade, Anton Sjipulin og Ole Einar Bjørndalen sto over lørdagens stafett i Anterselva.

– Ni ekstraskudd er et par for mye. Emil hadde muligheten til å avgjøre det med å gjøre en perfekt serie, men ni ekstraskudd er helt klart for mye. Spesielt under så gode forhold. Det var mye dårlig skyting i dag, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

– Men det må høyden ta litt av skylden for, mente Lunde. Anterselva er det stedet som ligger høyest over bakken av alle steder hvor det arrangeres verdenscuprenn i skiskyting. Stedet i Italia ligger nemlig drøye 1600 meter over bakken.

God norsk åpning

Lars Helge Birkeland bommet en på både liggende og stående, men unnagjorde begge ekstraskuddene hurtig og var en del av en trio som gikk ut sammen etter stående skyting. Birkeland vekslet med Henrik L'Abee Lund på en fjerdeplass, seks sekunder bak ledende Russland.

L'Abee-Lund kjørte en god førsterunde og var i tet før første skyting. Selv om det ble noe kluss med det ene ekstraskuddet han fikk var han bare sekundet bak Italia etter første skyting.

30-åringen slet mer på stående og klarte akkurat å unngå strafferunde med tre bom på sin andre skyting.

– Som vi sa, det viktigste er å holde seg unna strafferunde, og det klarte han, var beskjeden fra NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter den andre skytingen.

– God sisterunde



– Jeg følte jeg hadde god kontroll, men så begynte jeg å skjelve. Det var nære på, jeg er veldig glad for at den siste gikk ned. Etter at jeg så at jeg var 21 sekunder bak etter skytingen måtte jeg bare bite tennene sammen og gå. Jeg tok igjen flere, så det funka bra. En god sisterunde, var L'Abee Lunds oppsummering til NRK.

Etter skytingen var han over 20 sekunder bak Russland, men 30-åringen hentet mye på den siste runden. L'Abee-Lund sendte Johannes Thingnes Bø ut bare 4.7 sekunder bak Russland.

Fullt hus på stående

Heller ikke Thingnes Bø klarte å treffe samtlige fem på liggende, men med en kjapp ladning og treff på første ekstraskudd var han bare 2.1 sekunder bak Tyskland ut fra første skyting. Arnd Peiffer og Bø fulgte hverandre tett på mellomrunden og kom sammen inn til stående skyting.

På den stående skytingen viste Thingnes Bø sin mentale styrke. Som den første nordmannen skjøt han feilfritt og ledet med seks sekunder på Peiffer ut fra den stående skytingen.

– Han har begynt å bli som en voksen mann, Johannes. I dag har han disponert kreftene helt utmerket, sa Smith om 23-åringen, som voldsomt økte og sendte ankermann Emil Hegle Svendsen ut hele 17.7 sekunder foran Tyskland.

Spurtslått

Selv om begge skjøt fullt hus på liggende hadde Simon Schempp tatt inn drøye fem sekunder på den første runden. Det gjorde at Svendsen bare var 12-13 sekunder foran tyskeren på mellomrunden.

Hegle Svendsen bommet to på stående, men ladet hurtig og traff begge ekstraskuddene. Schempp bommet en, traff på ekstraskuddet og gikk likt ut med nordmannen på den siste runden.

I spurten var det Schempp som var sterkest og trakk det lengste strået.

Russland kom på 3.plass.