Fransk seier - Eckhoff nummer syv: - En bra start

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (26) var én bom unna å kjempe om pallplass da Marie Dorin Habert (30) gjorde rent bord på sprinten.

Det var sjeldent gode forhold i svenske Östersund. Dermed var fullt hus nærmest et krav om man skulle ha muligheter for å blande seg inn i tetsjiktet på skiskyttersprinten.

Eckhof bommet imidlertid én gang - med sitt første skudd på sin stående skyting.

Den bommen ble skjebnesvanger for 26-åringen, som med fem treff på stående kunne kjempet med tsjekkiske Koukalova om en tredjeplass på sprinten.

I stedet ble det en 7. plass for Eckhoff, 43,8 sekunder bak Habert, og 23,3 sekunder bak pallplass.

Dermed er hun på skuddhold før søndagens jaktstart.

– Dette var en bra start. Det var ikke «superfutt», men bra. Én bom på min første konkurranse er drittbra til å være meg. Jeg er veldig fornøyd, sier Eckhoff på vei ut av stadion.

– Er du overrasket over at det sto så bra til etter sykdomsavbruddet?

– Ja, i hvert fall skytemessig. Fysisk var det vel ikke maks, men får jeg noen uker på meg så er jeg tilbake.

Topp ti: 1) Marie Dorin Habert 20:09.7

2) Kaisa Mäkäräinen + 11,4

3) Gabriela Koukalova +19,9

4) Laura Dahlmeier +25,7

5) Lisa Theresa Hauser +40,9

6) Vanessa Hinz + 43,2

7) Tiril Eckhoff + 43,8

8) Nadezhda Skardino + 44,2

9) Galina Vishnevsakay + 49,4

10) Justine Braisaz + 51,7

Se også: Svensk dominans på Lillehammer - norsk skuffelse

Forhåndsfavorittene innfridde

Både Gabriela Koukalova og Marie Dorin Habert ble nevnt som favoritter før start, og begge viste hvorfor da de traff med ti av ti skudd på sprinten. Franske Dorin Habert distanserte imidlertid Koukalova i sporet med 19,9 sekunder.

I tillegg gikk Kaisa Mäkäräinen seg inn til andreplass, tross en bom på stående skyting.

Det ble ingen pallplass for noen av de fem norske løperne, men med trøblete oppladning for både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu, i tillegg til Fanny Horn Birkelands 13. plass , ble det i alt en grei dag for de norske.

Birkeland var også fornøyd med det som ble en 13. plass til slutt.

– Jeg hadde bestemt meg for å åpne hardt og det fikk jeg svi for etter hvert. Men i dag ville jeg prøve å være offensiv og ha det gøy. Dette er et fint utgangspunkt før jaktstarten i morgen, sier Birkeland.

– Dette ser lovende ut for Norge med tanke på resten av sesongen, sa Andreas Staburn Smith i NRKs kommentatorboks da Horn Birkeland gjorde unna sin stående serie.

Marte Olsbu endte på en skuffende 62. plass. Dermed får hun i utgangspunktet ikke gå søndagens jaktstart.

Les også: Jansrud vant igjen - Svindal på tredjeplass