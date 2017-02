Fourcade: gikk i protest mot russisk hilse-nekt

HOCHFILZEN/OSLO Martin Fourcade (28) gikk i sinne etter at de russiske slitskytterherrene nektet å ta ham i hånden under dagens blomsterseremoni.

Martin Fourcade sikret Frankrike nasjonenes første sølvmedalje da han slo russiske Anton Sjipulin på oppløpet på dagens mix-stafett.

Da Fourcade hadde slått Sjipulin, slo han seg på brystet og sendte et blikk i retning russeren.

Gikk i sinne

Men dramaet var ikke over da lagene skulle hilse på hverandre under blomsterseremonien

Da lagene skulle gå opp på pallen, nektet russerne å ta Fourcade i hånden, og han svarte med å forlate blomsterseremonien.

Fourcade og Sjipulin havnet også i ordkrig på pressekonferansen

Sjipulin gjorde det klart at hele det russiske laget ikke satte pris på Fourcades utfall mot den tidligere dopingdømte Alexander Loginov. Det var også bakgrunnen for at russerne ikke ville la seg gratulere av Fourcade under seierseremonien.

– Hva var det jeg gjorde, spurte Martin Fourcade.

– Vårt lag er en stor familie. Hvis noen oppfører seg dårlig mot en av våre, så føler hele laget seg dårlig behandlet. Vi må stå samlet og ikke la det gå politikk i dette, sa Sjipulin på pressekonferansen.

Da Fourcade ble kjent med at russerne ikke ville ta ham i hånden, valgte han å gå fra blomsterseremonien.

– Det er ikke så lenge siden jeg fikk et brev fra russiske sportsmyndigheter som krevde at IBU straffet meg fordi jeg la ut en twitter-melding om Loginov. Nå ville de ikke ta meg i hånden. Jeg er ingen «bad guy», og jeg er lei meg for at vi ikke snakker om sport fordi de bestemte seg for å ikke ta meg i hånden.

OPPGITT: Martin Fourcade under onsdagens pressekonferanse. Foto: Jostein Magnussen , VG

Sjipulin med verbalt angrep på Fourcade

– Vi hadde ikke bestemt oss på forhånd for å boikotte Fourcade. Det var en hendelse under konkurransen som fikk oss til å reagere, sier Anton Sjipulin.

Han sikter til vekslingen hvor TV-bildene viser at Martin Fourcade kjørte inn i Loginov slik at han falt.

– Dette var bare den siste dråpen som fikk begeret til å flyte over, sier Sjipulin.

Svak norsk innsats

Norge hadde før VM-starten i Hochfilzen tatt medalje i seks strake verdensmesterskap i mix-stafett, men svak skyting på 2.- og 3. etappe la grunnlaget for at den imponerende statistikken ble brutt.

– Jeg så ikke helt vinden komme. Det er jævlig kjipt, men men.. Jeg syntes det var vindstille da jeg begynte å skyte og så bommer jeg uten å skjønne hvorfor jeg bommer, sier Tiril Eckhoff - som måtte ut i strafferunde på andreetappen - til VG.

Johannes Thingnes Bø måtte også ut i strafferunde på tredjeetappen, og da var det i realiteten game over før Emil Helge Svendsen skulle legge ut på den siste etappen.