Fourcade frykter bare Bø

ÖSTERSUND (VG) Etter sin 50. verdenscupseier er det bare én mann Martin Fourcade frykter - og han er norsk.

– Johannes vil nok bli en av mine tøffeste konkurrenter denne sesongen, men jeg er klar, sier verdens beste skiskytter de siste fem årene til VG.

– Han er god, men det er ikke noe nytt for meg. Det er mange som snakker om at han har tatt nye steg, men det visste jeg før sesongen startet.

Mestvinnende i Östersund Ingen har vunnet flere renn i Östersund enn Martin Fourcade. 11 av hans 50 verdenscupseirer har kommet nettopp her.

På normaldistansen her i Östersund hadde Johannes Thingnes Bø franskmannen på «gaffelen» inn til siste skyting, men da tok vinden tak i 23-åringen. Med to bom og et skudd igjen, ble Thingnes Bø stående mens sekundene tikket. Der og da tapte han muligheten til å vinne sin aller første 20-kilometer.

Med 2. plassen kunne han for første gang ta plass på pallen på den klassiske skiskytterøvelsen.

– Nærmer meg

– Jeg nærmer meg Martin. I fjor på dette løpet var jeg to minutter bak ham i langrennstid, nå har jeg nesten tatt inn de to minuttene og ligger veldig bra an, sier Thingnes Bø.

– Fourcade peker på deg som hans tøffeste utfordrer. Hva tenker du om det?

– Det kan han ha rett i. Vi er nok flere som vil gi han kamp og jeg er én av dem. I dag skjøt også Anton Shipulin om seieren. Han kunne fort ha vunnet med fem treff på siste (fikk tre bom).

Etter løpet kom Martin Fourcade med en stikker til det norske skiskytterforbundet som «stjal» skytetreneren hans før denne sesongen, Siegfried Mazet.

– Jeg hadde det i bakhodet i dag, og det hjalp meg, sier Fourcade som passet på å kritisere Norges Skiskytterforbund i de fleste seiersintervjuene etter triumfen.

Ser litt ned på Norge



Johannes Thingnes Bø kaller det hele et spill.

– Vi har skaffet oss den beste treneren i verden og får håpe det gir oss resultater. Det har i hvert fall åpnet bra. Jeg tror Fourcade liker å se litt ned på Norge, spesielt når han vinner. Vi får prøve å slå han slik at han blir enda mer frustrert, sier Bø.

Lars Helge Birkeland (nummer 4) og Ole Einar Bjørndalen (nummer 5) sørget for at det ble en fantastisk norsk dag i Östersund. Og i bakgrunnen lurer Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø.