Fourcade forlot seremonien da russerne fikk blomster

Martin Fourcade (28) viste tydelig misnøye med de russiske skiskytterherrene da han forlot medaljeseremonien under dagens mix-stafett.

Martin Fourcade sikret Frankrike nasjonenes første sølvmedalje da han slo russiske Anton Sjipulin på oppløpet på dagens mix-stafett.

France's Martin Fourcade (C) leaves a podium after the winners ceremony of the 2017 IBU World Championships Biathlon mixed relay race in Hochfilzen on February 9, 2017. / AFP PHOTO / FRANCK FIFE Foto: Franck Fife , AFP

Men da lagene skulle gå opp på pallen, nektet den franske verdensmesteren å ta de russiske herrene i hånda, og han var tydelig sint da TV-kameraene filmet ham.

Da en sint Fourcade gikk ned fra pallen, forsøkte han å få med seg resten av lagkameratene til å bli med ham, men de valgte å bli stående på pallen.

Etter å ha snakket med renndirektøren, gikk Fourcade tilbake på pallen.

Les også: Politet beslaga medikamenter hos VM-deltakere

– Det var en veldig sjelden reaksjon fra Martin i dag. Noen vil si at det var tøft gjort av ham, mens andre vil si at han kunne gjort det på en annen måte, sa NRKs Torgeir Bjørn etter at skandalen var et faktum.