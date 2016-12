ÖSTERSUND (VG) – Martin Fourcade er fra en annen planet. Han er bare helt fantastisk.

Det fastslår konkurrenten som kom nærmest franskmannen på sprinten lørdag. Fredrik Lindström var 41 sekunder bak Martin Fourcade på de 10 kilometrene og regner det som sikkert at verdens beste skiskytter tar sin tredje seier av tre mulige her i Östersund på dagens jaktstart (start kl. 13.20).

VG live: Følg kvinnenes 10 km fra kl. 11.15 og herrenes 12,5 km fra kl. 13.20.

– Vi får jo forsøke å jage ham, men det blir nok en kamp om 2., 3. og 4. plassen, sier svensken.



– Vi må bare konsentrere oss om oss selv, melder Arnd Peiffer som tok den siste pallplassen på sprinten.

Fourcade mot resten



Det er Martin Fourcade mot resten i verdenscupen - slik det stort sett har vært de siste årene.

Sett denne? Bjørndalen: – Kan ikke skjønne at jeg er så langt bak

Så hva sier han selv etter nok en oppvisning? Det var da et bra «show»?

– Ja, det var det. Det er langt ned til de andre og det er bra. Men jeg ser jo at en kar som Julian Eberhard med 10 treff ville vært i nærheten av meg (slo Fourcade med 0,7 sekunder i langrennstid).

– Men det er en seiersmargin på en sprint på nesten 42 sekunder?

– Seiersmarginen er stor, men jeg kan ikke si meg fornøyd hvis jeg skal være god på søndag.

Han vant med over 50 sekunder i fjor, men da var det svært ujevne forhold med mye vind.

– I dag var det en rettferdig konkurranse under like vilkår, fastslår Fourcade som tok karrierens 51. seier i verdenscup, VM og OL.

Seiersmaskin



– Det var en seier mot meg selv. Jeg hadde ikke så mye energi, og i mitt hode hadde jeg mye å tenke på, sier Fourcade når han tar oss gjennom sitt 240. verdenscuprenn. Han har vært på pallen i 95 av dem.

Taktikken for dagens jaktstart er denne:

– Å gå fort fra start. Jeg er vant til å gå alene. Det er ikke en situasjon som skremmer meg slik den gjorde før.

I realiteten kan han skyte to bom i dag og likevel vinne lett.

– Men det er det verste i skiskyting. Hvis du tror du har to kuler mer å gå på da lurer du deg selv. Jeg må gjøre ting som jeg alltid har gjort og ikke bry meg så mye om de andre.

Det har vært hans styrke. Det har gjort han til en seiersmaskin. Og det er årsaken til at han har vunnet verdenscupen sammenlagt de fem siste sesongene.