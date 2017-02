Total fiasko for det norske laget på stafetten

HOCHFILZEN/OSLO (VG) Ingen av de norske skiskytterne var i nærheten da de skulle forsvare VM-gullet på stafetten.

– Alle sammen var langt unna der vi skal være. Vi var sjanseløse, det må vi ta innover oss. Det er dagens fasit, sier Emil Hegle Svendsen.

Det ble en gedigen skuffelse for nordmenn som hadde håpet at Norge skulle sanke gull eller i hvert fall en medalje i Østerrike lørdag. For Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei og Johannes Bø var milevis unna pallen i det som var en mørk dag for norsk skiskyting.

I stedet var det Frankrike og Martin Fourcade som gjorde opp med den russiske rivalen Anton Sjipulin om gullet. De to har hatt en åpen krangel tidligere i mesterskapet, som blant annet kulminerte i at Fourcade forlot premiesermonien i protest. I sporet var det russeren som var sterkest mot mål og parkerte Fourcade med snaut seks sekunder. Østerrike tok bronsemedaljene.

Norge ble nummer åtte, 2.22 bak Russland.

Bjørndalen skylder på skiene

Norge kom skjevt ut fra start. Veteranen Ole Einar Bjørndalen åpnet så lovende og skjøt fullt hus på liggende. Da han kom frem til stående måtte Bjørndalen bruke to ekstraskudd, så da han vekslet med Emil Hegle Svendsen ble trønderen sendt ut i sporet på 10.plass over 30 sekunder bak ledende Frankrike.

– Det var bra på liggende, resten var for dårlig, sa Bjørndalen, som mener skiene ikke var optimale:

– Det var veldig gode ski på første runde, så skjedde det et eller annet, jeg tapte 10 sekunder fra toppen og ned til veksling, det er mye. Føret var egentlig bra, jeg vet ikke hva som skjedde. Smørerne var heller ikke helt fornøyd, sa han.

Svendsen har slitt med formen under mesterskapet, og la ikke skjul på at han var tung i kroppen, også på denne stafetten. På første skyting ble det et ekstraskudd, før Super-Svendsen svarte med fullt hus på stående. Han klappet Tarjei Bø på skulderen 44,5 sekunder bak ledelsen og en foreløpig 8. plass.

– Jeg synes det gikk tungt, heldigvis bare ett ekstraskudd, men jeg følte ikke jeg hadde flyten der ute. Det var ikke noe skibytte i forkant, jeg gikk på de samme skiene som jeg har gått med uansett. Men du så jo at det var forferdelige skiforhold der ute, sa Svendsen.

Bø-kollaps på stående

Eldstebror Bø følte nok på presset og gikk fort. Han var feilfri på liggende skyting. Men da han kom inn på stående skyting forsvant det mikroskopiske håpet om medaljer: Bø brukte tre ekstraskudd og måtte ut på en strafferunde. Da ble det nærmest en håpløs oppgave for Johannes.

– Når jeg stilte meg opp for å skyte forsvant det litt for meg, da jeg våknet opp halvveis var det for sent for meg, det er sånn som skjer av og til, sa Tarjei Bø til NRK.

Lillebroren måtte bruke to ekstraskudd på liggende, men avsluttet med fullt hus.

Norge var regjerende mester på distansen etter gullet i Oslo i fjor.

