«Syke» tiltak for å holde skiskytterne friske

HOCHFILZEN (VG) De norske skiskytterne har noen helt syke rutiner for å holde seg friske gjennom en verdenscupsesong.

I går fortalte NRK at Emil Hegle Svendsen ikke har kysset sin forlovede, Samantha Skogrand, på to måneder i frykt for å bli syk – og det var kjærestens idé. Hun skal i hvert fall ikke være årsaken hvis skiskytterstjernen blir syk.

Det første idrettssjef Morten Aa Djupvik gjorde da han ankom det norske VM-hotellet her i Hochfilzen søndag var å finne frem tape og plast. Så var det ned på alle fire mens syv rom på Hotell Edelweiss - som ikke hadde parkett på gulvet - fikk et nytt underlag i plast.

– Jeg er fortsatt sår på knærne etter å ha gått rundt og tapet plastikk på rommene. Jeg tror det er syv av 12 rom som nøye er tapet, sier Djupvik til VG.

Og han sier det med den største selvfølge. For ingen skiskytternasjoner går like langt for å unngå sykdom. En ting er at alle utøverne alltid går med en flaske antibac i lomma, men det er «småtterier». Bare hør her. I tillegg til den norske troppen bor det fire andre personer på hotellet. De har skiskytterlederne holdt kurs for slik at de skal bruke antibac og lære seg å vaske hendene ofte.

FRISK OG RASK: Idrettssjef Morten Aa. Djupvik (t.v.) presenterte gjengen som skal gå de to første øvelsene for Norge i VM på mix-stafetten og kvinnenes sprint. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Er nøye



– Det er et sabla styr før de går inn i matsalen, men sånn må det være, innrømmer Morten Aa Djupvik.

Foruten det obligatoriske som å være rask å skifte til tørt tøy etter trening, nøye håndvask og spise/drikke etter en økt, er skiskytterne ekstremt nøye med å isolere hvis noen skulle kjenne på et eller annet. Det gjelder alt fra smørere, til trenere, utøvere og det medisinske teamet.

– Det skjer ved første nys. Og da er vi nøye, konstaterer Djupvik.

Hvilke forholdsregler tar utøverne ellers? Vel, i alle år har skiskytterne gjennomført sine pressetreff utendørs enten det nå er i minus 10, regn eller snø. Den praksisen fortsetter her i Hochfilzen. Takk og pris er været på utøvernes side – eller skal man si journalistenes.

• Avholdsmannen Ole Einar Bjørndalen skyller munn og hals med en dæsj ren vodka hver kveld.

• Håndhilsning er forbudt. Det gjør man bare ikke. Det vil si, jeg så Johannes Thingnes Bø hilse på en journalistkollega under pressetreffet før dagens mix-stafett, men han hadde skihanskene på.

• Man forsøker å unngå å legge inn hardøkter hvis utøverne skal reise samme dag.

• På hotellene har skiskytterne en egen matsal – adskilt fra andre gjester. I tillegg har man gjerne med en egen kokk.

• Og når skiskytterne først flyr, så går de alltid sist inn i flyet for å unngå trengsel. Og helst vil de sitte lengst frem i flyet.

Har ingen forklaring

– Fly er en ugunstig plass å være, men samtidig må vi jo fly for å forflytte oss. Men merker vi at noen hoster eller harker prøver vi å bytte innbyrdes plass på flyet slik at en utøver skal slippe å sitte der, bekrefter Morten Aa Djupvik.

Til tross for alle forholdsreglene har mange utøvere vært syke denne sesongen – uten at Djupvik vet hvorfor. Listen er lang: Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Tiril Eckhoff, Fanny Horn Birkeland, Lars Helge Birkeland og Hilde Fenne har alle blitt syke.

– Vi har vært mye syk uten at jeg kan forklare hvorfor. Det er ikke fordi vi ikke har tatt nok forholdsregler, for jeg vet ikke hvor vi kan hente noe mer. Hadde jeg visst hvorfor, hadde jeg vært glad. Samtidig kan vi ikke isolere oss fra resten av verden. Det er ikke mulig. Utøverne har familie og venner, noen har unger. De er sosiale, skal trives og skal ha et liv ved siden av toppidretten. Det handler om å finne en balansegang, sier Morten Aa Djupvik.

Enn så lenge har det gått greit. Men mye kan skje. Verdensmesterskapet er ikke over før 19. februar.