Svendsen: – Føler meg en million ganger bedre

ÖSTERSUND (VG) Med en spesialtilpasset meny fra kokken - uten råvarer som irriterer magen – opplever Emil Hegle Svendsen (31) plutselig at kroppen lystrer igjen.

Det er gode nyheter for det norske skiskytterlandslaget.

– Jeg føler meg en million ganger bedre. Det er deilig å kjenne, sier Svendsen til VG.

Den ene bommen kostet 31-åringen enpallplass på lørdagens sprint. Samtidig hadde han fjerde beste langrennstid, bare 28,2 sekunder bak vinneren, Martin Fourcade.

– Jeg har ikke den «bremseklossen» i magen lenger. Det har vært der som en «liten greie» de siste årene som har ødelagt, rett og slett. Det er det jeg tror.

– Er det også grunnen til at det har gått så trått de siste årene?

– Ja, det er det. Jeg har jo ikke kjent igjen kroppen min de siste årene. Jeg hadde trent bra, men likevel var jeg milevis bak. Nå kjenner jeg at jeg er på gang igjen.

I sommer var han til full medisinsk undersøkelse – både foran og bak, som han selv beskriver det. Da var han inne i en veldig dårlig periode. Svendsen hadde trent veldig lite på flere uker og hadde kjempevondt i magen.

– Har en helt annen kropp



– Jeg fikk en såkalt sekkediagnose, som de kaller det. Irritabel tarm. Nå holder jeg meg unna melk, gluten, sportsdrikke, eple, pærer, løk og hvitløk. Det er enkelte matvarer som trigger intoleransen, noen typer karbohydrater som tarmen ikke liker. Nå har jeg en helt annen kropp. Det er merkelig, men bare etter noen få dager kjente jeg meg så mye bedre. Jeg var utrolig lettet, rett og slett.

Når han er ute og reiser med landslaget får han sin egen meny.

– Kokken tilpasser for oss som har slike ting. Det er flere på laget som trenger spesiell mat. Når du blir rammet så sluker man alt som du finner om temaet. Jeg leste at Team Sky tilbyr er skreddersydd matopplegg til deres syklister fordi det har så stor betydning når du presser kroppen knallhardt – i siste timen av et ritt, for eksempel, når det virkelig begynner å røyne på. Da har det så mye å si, sier Svendsen.

Nest best av nordmennene



I sitt comeback ble han neste beste nordmann med sin 14. plass. Ole Einar Bjørndalen fikk ned alle blinkene men hadde bare 32. beste langrennstid og endte til slutt på en 12. plass.

På søndagens jaktstart går han og Svendsen ut minuttet etter Martin Fourcade. Erlend Bjøntegaard har 1.16 å ta inn, Lars Helge Birkeland 1.25, mens Johannes Thingnes Bø – nummer 30 i dag - starter 1.34 etter Fourcade.