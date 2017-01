Storfavoritt Fourcade sprakk totalt da østerrikske Eberhard overrasket og vant

Storfavoritt Martin Fourcade (28) sprakk totalt og de norske skuffet under dagens sprint i Oberhof. Samtidig overrasket østerrikske Julian Eberhard (30) og tok seieren.

Martin Fourcade (28) hadde vunnet sju av de åtte rennene han hadde deltatt i så langt denne sesongen, før dagens tradisjonsrike løp i Oberhof. Han kunne også tangere Vladimir Dratsjev og vinne fire strake sprintrenn, noe russeren var den siste til å gjøre i 1996. Spenningsmomentet var om Emil Hegle Svendsen (31), Ole Einar Bjørndalen (42) eller noen av de andre konkurrentene ville gå raskere og skyte mer presist enn den suverene franskmannen i den 10 kilometer lange løypa i Tyskland.

Etter første møte med standplass så det tøft ut, da Fourcade prikket samtlige av de fem sorte blinkene. Gang nummer to sprakk imidlertid 28-åringen totalt og pådro seg tre strafferunder. Det ga blant andre Hegle Svendsen muligheten til å ta sin første verdenscupseier for sesongen.

Etter å ha skutt feilfritt på sine fem første skudd, var 31-åringen fra Trondheim også uhyre nær ved å lykkes med de fem siste. Én bom var imidlertid med på å koste Hegle Svendsen seieren, for med ti treff tok østerrikske Julian Eberhard (30) sin andre verdenscupseier i karrieren med tiden 27:26,8.

VANT: Østerrikske Julian Eberhard var sterkest av samtlige i Oberhof. Foto: Scanpix

Syk Thingnes Bø

Det var tidligere i dag at Norges Skiskytterforbund opplyste at nummer to i verdenscupen sammenlagt denne sesongen, Johannes Thingnes Bø, var blitt syk. Det betyr at 23-åringen trolig kan glemme å ta opp kampen med hittil overlegne Fourcade om totalseieren.

VAR NÆR: Emil Hegle Svendsen traff på ni av ti skudd. Foto: Jostein Magnussen/VG

Samtidig ble det norske forventningspresset på dagens sprint umiddelbart større på Svendsen og Bjørndalen.

Førstnevnte ble til slutt nummer sju, mens Bjørndalen endte helt nede på en 32. plass.

- Det gikk greit, men det var tungt. Jeg er et stykke bak. Jeg kjente at det ble litt for tungt for meg i dag på denne sprinten her. Jeg er greit fornøyd med topp ti, men det var noe som manglet, sier Hegle Svendsen til NRK.

Gjorde comeback

Hegle Svendsen var tilbake i verdenscupen etter at han måtte forlate Nove Mesto i Italia med sykdom før jul. 31-åringen startet også bra, men den ene bommen spolerte muligheten for å havne på pallen.

Henrik LA'bée-Lund (19), Erling Bjøntegård (30) og Vetle Sjåstad Christiansen (31) var de tre øvrige nordmennene som gikk på det blytunge føret på DKB Arena.

Verdenscuphelgen i Oberhof fortsetter med kvinnenes sprint i morgen, før guttene skal i aksjon igjen med jaktstart på lørdag.

Resultater:

Topp tre:

1. Julian Eberhard (Østerrike) 27:26,8

2. Michal Slesingr (Tsjekkia) + 10,8

3. Dominik Windisch (Italia) + 40,3

Øvrige utvalgte plasseringer:

7. Emil Hegle Svendsen (Norge) + 48,4

8. Martin Fourcade (Frankrike) + 51,3

19. Henrik L'Abée-Lund (Norge) + 1:20,5

30. Erling Bjøntegård (Norge) + 1:42,7

31. Vetle Sjåstad Christiansen + 1:47,7

32. Ole Einar Bjørndalen (Norge) + 1:48