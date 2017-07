Stjernenes oppgjør med VM-fiaskoen: – Det kan aldri skje igjen

SANDNES (VG) Da Tarjei Bø (28) innså at Norge ikke kom til å kjempe om VM-gull i stafett, ble det helt klart for ham: Dette kan aldri skje igjen.

Nedturen under skiskyttermesterskapet i februar i år var så uvant og stor at han håper han aldri opplever noe lignende.

– Jeg tror vi aldri har vært så forbannet på hverandre, og så irritert på oss selv, for at vi aldri var med i den gullkampen. Det var første gang – så lenge jeg har vært med i de syv årene på landslaget – der jeg ikke har vært med i gullkampen. Det var en forferdelig følelse. Vi bestemte oss for at dette kan aldri skje igjen, sier Bø til VG – på spørsmål om hvordan skiskyttergutta skal snu inntrykket etter sist sesongs nedtur.

Thingnes Bø best i Sandnes



Etter et tungt VM er det i øyeblikket optimisme å spore hos Tarjei Bø, lillebror Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen. De tre går nå inn i en ny sesong med blanke ark. Det er OL som gjelder, og trioen virker svært tilfreds med treningen de har gjort gjennom våren og sommeren.

FØRST: Johannes Thingnes Bøe var sterkest på skiskytternes fellesstart i Sandnes fredag. Her er han under torsdagens Lysebotn Opp. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

De er alle på plass i Sandnes under Blinkfestivalen denne uken. For første gang denne sesongen konkurrerer de ordentlig med børse, rulleski, tidtaker og startnummer på brystet. På fellesstarten vany Johannes Thingnes Bø noen få sekunder foran Emil Hegle Svendsen på andreplass. Tarjei Bø slet litt mer og havnet langt bak landslagduoen i mål.

Krise-tall



Kontrastene er store til VM i Hochfilzen tidligere i år. Sol, lave konkurranseskuldre og humor er en gjenganger blant utøverne her på Vestlandet. I Østerrike i februar var det helt annerledes.

Norge reiste gull-løse fra VM. Innsatsen resulterte i tre sølv og en bronse. Vi må tilbake til 1999 for å finne svakere norsk innsats. På herrestafetten, hvor Norge var regjerende verdensmester, endte de norske gutta på en åttendeplass. 2003 var året Norge sist uteble fra pallen i den øvelsen.

Skiskyttersjefen varslet selvransakelse. Emil Hegle Svendsen la seg paddeflat.

Mange hadde en «down»



Bø peker på at det er flere ting som spilte inn for at ting ble som de ble, men kanskje spesielt sykdom som rammet flere av utøverne.

– Vi er trygge på at vi er bra. Norge skal være den beste skiskytternasjonen. Det har vi egentlig vært i alle år. Men i vinter fikk vi en dupp, både damene og herrene. Det var jo bare Johannes som leverte, egentlig, sier Bø.

– Hvorfor ble det slik?

– I Norge har vi alltid hatt mange bein å stå på. Når noen ikke står frem, så gjør en annen det. Men i vinter var vi mange som hadde en «down» på samme tid. Da ble det tynt i rekkene.

– Hvordan har dere evaluert dette?

– Vi kom frem til at vi var dårligere enn vi bør være. Det var alle enige om. Så var det jo mange grunner til det som har skjedd. Hvis alt hadde vært plankekjøring på trening og vi hadde vært dårlige, da hadde det vært noe annet. Men det var mange historier og årsaker til at det ble som det ble, sier Tarjei Bø.

Totalslakt



- SELVTILLITEN I ORDEN: Sier Emil Hegle Svendsen før en ny og spennende sesong. Foto: Mikal Aaserud, VG

Emil Hegle Svendsen bommet med formen og var forbannet i februar. Han sier i dag at han bare kan takke seg selv. Men han var også kritisk til hva hele det norske laget fikk til.

– Vi skal jo være blant de beste skiskytternasjonene i verden. Det har vi ikke vært de siste årene. Vi har tatt tak. Vi trenger å reise kjerringa for norsk skiskyting, sier trønderen til VG.

– Hva har dere kommet frem til i evalueringen?

– Det er jo selvfølgelig nyanser og det er forskjellig fra utøver til utøver. For min del var det totalslakt. Det var totalbom på formen. Det er sånn som skjer. Det er et tilbakelagt kapittel. Selvtilliten er i orden likevel, sier 32-åringen og smiler.

– Men er dere skrudd sammen slik at dere tenker at dette bare går i orden basert på gamle meritter?

– Man må gå mer analytisk til verks enn å klappe hverandre skuldra og si «neste år skal man knuse dem». Man må diskutere på detaljnivå. Treningen i fjor sommer og høst var det ikke noe galt med, men jeg må gjennomføre den. Jeg kan ikke gå uten i to måneder. Sånn fungerer ikke toppidretten. Det var bare det som manglet for min del, å gjennomføre den treningen som var satt opp, sier Hegle Svendsen.

Forstår at det kommer spørsmål



Johannes Thingnes Bø var den som fikk godkjentstempel av de norske herrene for fem måneder siden.

Han mener det er fortjent at laget fikk kritikk, men han avviser at det er blitt for bedagelig å være på skiskytterlandslaget, hvor det finnes få stjerner som «pusher» hverandre, slik det for eksempel er i langrenn.

– Vi vet hva vi vil prestere. For Emil, Ole Einar og Tarjei så har det vært bedre før. Men det vet de godt selv. Da er det forståelig at man stiller spørsmål ved det de har gjort. Men de største spørsmålstegnene setter vi selv, bedyrer Thingnes Bø.

KLAR FOR BLINK: Johannes Thingnes Bø møter VG under rolige omgivelser på utøverhotellet i Sandnes. Foto: Mikal Aaserud, VG

Uoppgjort



Nå er det duket for ny sesong. Thingnes Bø mener han har stålkontroll på to av lagkameratene.

– Emil og Tarjei matcher meg bra på trening og samlinger. De legger lista. De mener nok selv at de har noe uoppgjort. De har lyst til å slå ut i full blomst igjen. Vi husker alle hvor gode de var i 2013 og 2014, sier 24-åringen – før han får avslutte dette intervjuet med en spøkefull refleksjon.

– Kanskje det er jeg som har ødelagt harmonien i laget? Kanskje jeg tar for stor plass, sier han og ler godt.