Pallen glapp for Hegle Svendsen da Fourcade smadret konkurrentene

Emil Hegle Svendsen (31) spurtet om en pallplass mot Dominik Windisch (27), men det var til slutt italieneren som trakk det lengste strået på oppløpet.

Men Martin Fourcade var det ingen som kunne gjøre noe med.

Franskmannen startet som nummer åtte og fikk tidlig heng på teten. På den andre liggende bommet franskmannen en, men etter strafferunden tok han teten og var overlegen.

I mål var VM-kongen fra Holmenkollen over minuttet foran Arnd Peiffer, som startet som nummer 15 og noterte seg for "bare" tre strafferunder under svært tøffe forhold i Oberhof. På den siste skytingen var forholdene tøffe for Fourcade, som måtte ta et ekstra pust i bakken før de tre siste skuddene.

– Det han er i ferd med å levere denne sesongen er av en helt annen verden, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om Fourcade etter den siste stående skytingen.

Etter fem treff på den siste stående tok Fourcade to hender opp i været for å vise hvem som er den ubestridte kongen i skiskytterverden for øyeblikket.

– To armer i været for verdens beste skiskytter, jeg holdt på å si gjennom tidene, men denne sesongen..., fortsatte Smith.

– Det er helt klasse, supplerte Halvard Hanevold.

Dermed har Fourcade vunnet åtte av de ti rennene han har deltatt i så langt denne sesongen.

Tapte spurten om 3.plass

Etter siste stående var det fire løpere som kjempet om den siste pallplassen - Emil Hegle Svendsen, Dominik Windisch, Erik Lesser og Ivan Babikov.

Hegle Svendsen og Windisch fikk en liten luke i den siste bakken og spurtet om 3.plassen, en spurt nordmannen så ut til å ha tilsynelatende god kontroll på. Selv om 31-åringen ledet på oppløpet kom italieneren som et skudd og var en tåspiss foran Svendsen i mål.

Likevel gjorde Hegle Svendsen et godt løp etter den skuffende 7.plassen på sprinten torsdag. Nordmannen lå på 11.plass etter den andre skytingen og 9.plass etter den tredje, men med bare en bom på siste stående - i tillegg til at konkurrentene bommet både to, tre, fire og fem(!) - var han med i pallkampen på vei mot mål. Der tapte han spurten mot Windisch.