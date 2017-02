Hegle Svendsen kollapset - fikk medisinsk hjelp

HOCHFILZEN (VG) Etter å ha gått inn til 36. plass på VM-sprinten, ble Emil Hegle Svendsen (31) liggende helt urørlig i målområdet.

Det var dramatiske bilder da trønderen lå stille på magen etter målgang i mange minutter.

– Hva er det som skjer i målområdet? Dette liker vi ikke å se, sa Andreas Stabrun Smith under NRKs sending, mens det medisinske personellet kom til for å undersøke 31-åringen.

Kommentatorene spekulerte i om Hegle Svendsen hadde besvimt like etter målgang, mens bildene som totalt overskygget tidelsstriden om VM-gullet rullet over skjermen.

Lå nede i ti minutter

Ole Einar Bjørndalen hastet også til for å bistå det medisinske personellet.

Etter flere minutter rørte Hegle Svendsen på hodet, og uttrykte at han hadde det bra til legene som forsøkte å hjelpe ham. De sørget for at 31-åringen fikk hevet benene, mens han lå med hendene på brystet og tok noen dype åndedrag.

Liggende på snøen i Hochfilzen skar Hegle Svendsen grimaser mens legeteamet forsøkte å kle skiskytteren inn i et pledd.

Etter ti minutter på bakken var Hegle Svendsen på bena igjen, og ble ført ut av målområdet til stående applaus fra tilskuerne i Østerrike.