Emil Hegle Svendsen: – Slutter ikke før jeg er best i verden igjen

TRYSIL (VG) At en sykdomsplaget Emil Hegle Svendsen (31) ligger to måneder etter skjema behøver ikke være dårlig nytt for norsk skiskyting.

I sommer fant legene ut at magesmertene trønderen slet med skyldtes irritabel tarmsyndrom. Så fikk han en luftveisinfeksjon som ødela mye av sesongoppkjøringen.

Nå er Emil Hegle Svendsen den siste som forlater skytebanen i Trysil om dagen.

– Det er to måneder som har «gått fyken», så jeg har litt å ta igjen. Nå må jeg bruke tiden så godt jeg kan. Jeg må bare ta steg for steg og se hvordan jeg ligger an i desember. Så får jeg gjøre en vurdering da om jeg står over noen renn fordi jeg trenger mer trening.

BETENKT: VG møtte Emil Hegle Svendsen under landslagets treningsleir i Trysil. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Begynner å tenke litt



Han mister ikke nattesøvnen om denne sesongen – med VM i Hochfilzen som et naturlig mål – vil bli preget av en dårlig sesongoppkjøring. 31-åringen evner fortsatt å se fremover.

– Jeg har sagt det før, og jeg kan godt si det igjen: Jeg kommer ikke til å gi meg før jeg er best i verden igjen.

Det er noen år siden han kunne kalle seg det: Verdens beste skiskytter. Vi må tilbake til 2010. Da vant Hegle Svendsen verdenscupen sammenlagt. Siden har det gått nedover med fire 2. plasser i sammendraget, en 9. og en skuffende 10. plass sist sesong.

– Det er på tide å få et ett-tall igjen. Det vil være mitt mål uansett når jeg stiller på startstreken, sier han.

Emil Hegle Svendsen fikk sin internasjonale debut i 2006, har stilt til start i 272 verdenscuprenn (inkludert stafett) og er blitt 31 år. Nærmer han seg slutten på toppidrettskarrieren?

– Når ting butter slik det gjør nå så begynner man å tenke litt. Men fortsatt synes jeg det er fantastisk morsomt å holde på med skiskyting. Selv når jeg ikke er i min beste form og har hatt en dårlig oppladning som nå, så er det artig å holde på og være på samling. Jeg gleder meg faktisk uansett til sesongen.

Tar en tenkepause



– Hvilket perspektiv har du? To sesonger til?

– Så lenge jeg synes det er artig holder jeg på. Det blir en tenkepause etter OL neste år. Vi får se.



– Har du tenkt på hva du skal gjøre etter skiskytterkarrieren?

– Nei, jeg har ikke på det. Jeg har ikke tatt noen utdannelse underveis, men jeg skal nok finne på noe så jeg slipper å drive gatelangs i Oslo.

Han må bruke den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen neste helg som ren trening. Deretter har han snaut 20 dager på seg til verdenscupen innledes med 20-kilometeren i svenske Östersund 1. desember.

VM i Hochfilzen kommer tidlig denne sesongen med første øvelse allerede 9. februar.