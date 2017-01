Forbannet etter at IBU dropper russer-granskning før VM

Ole Einar Bjørndalen (43) og Martin Fourcade (28) var langt fra fornøyd med hvordan det Internasjonale skiskytterforbundet håndterer dopingsaken mot russisk idrett.

Lørdag kveld holdt IBU et møte i Anterselva hvor de diskuterte hvordan de vil håndtere de pågående dopingavsløringene i det russiske skiskyttermiljøet.

I etterkant ble utøverne informert om resultat av møtet. Verdens beste skiskytter reagerte på hvilken beslutning IBU hadde nådd.

– Jeg er forbannet, sa Martin Fourcade på vei ut av møtelokalet ifølge TV 2.

På møtet kom det frem at IBU vil utsette sanksjoner mot enkeltutøvere, og heller rette fokus mot det russiske skiskytterforbundet.

Det var i kjølvannet av McLaren-rapporten at søkelyset ble rettet mot flere russiske utøvere. Rapporten mente at flere russere, innenfor ulike idretter, hadde tatt del i et statlig organisert dopingprogram.

Blant dem, 31 skiskyttere. Det kom frem i midten av desember 2016.

– Ønsker et rent mesterskap



Den gang uttalte IBU-president Anders Besseberg til VG at det hastet mest å «få gjort en vurdering av de skiskytterne som nå deltar i våre internasjonale konkurranser».

Etter et møte rett før jul beste IBU at de skulle etterforske de mistenkte utøverne, men at suspensjon ikke var aktuelt.

Den beslutningen resulterte i et brev fra utøverne hvor det ble stilt flere krav. På møtet med utøverne gjorde IBU det klart at de ikke ville gjøre noe med kravene før om halvannet år.

– Vi aksepterer ikke halvannet års venting på at kongressen kanskje skal gjøre noe. Vi ønsker et rent mesterskap som kommer om noen uker. Da må vi ha en reaksjon fra IBU nå, sier Bjørndalen til TV 2.

To av de 31 skiskytterne nevnt i McLaren-rapporten er allerede suspendert, begge har imidlertid lagt opp.

Anders Besseberg, president i IBU, sier til kanalen at syv russere forblir under etterforskning, men at de ikke er tilstrekkelig bevis mot de andre nevnt i rapporten.

– Vi vil 9. februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sa Besseberg.

9. februar er åpningsdagen av skiskytter-VM, som innledes med mix-stafett i Hochfilzen.