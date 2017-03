Doping-misnøye i Kollen: Nektet å ta presidenten i hånden

Skiskytterpresident Anders Besseberg bekrefter at misnøye med hans dopingjakt er årsaken til at verdensstjernen Gabriela Koukalová (27) nektet å ta ham i hånden under premieutdelingen i Holmenkollen.

– Ja, jeg kjenner til det. Sånn sett er det riktig. Jeg tok initiativ til en samtale etter premieutdelingen og skjønte at det hadde med dette å gjøre, sier den norske presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, til VG.

Gabriela Koukalová har tatt fem seirer i verdenscupen denne sesongen. Sammenlagt har kun Tysklands Laura Dahlmeier (23) vært bedre enn Tsjekkias skiskytterdronning. Koukalova, som er gift med badmintonspilleren Petr Koukal (31), ga imidlertid klart uttrykk for misnøye med toppledelsen i sitt internasjonale særforbund.

– Tar lett på dop-kampen



Først og fremst med tanke på antidoping og en tilsynelatende resultatløs jakt på spesielt et stort antall skiskyttere fra Russland. De er utpekt i McLaren-rapporten om systematisk juks i russisk idrett.

– Han er ikke ærlig. Han burde, i sin posisjon, alltid forsvare utøvernes rettigheter. Men han har ikke vist fullt og helt at han vil håndheve reglene. Mange utøvere anklager ham for å ta lett på kampen mot doping, svarer Gabriela Koukalová på spørsmål om hvorfor hun nektet å ta Anders Besseberg (71) i hånden under premieutdelingen i verdenscupen i Holmenkollen.

Det gjør hun i et intervju med tsjekkiske idnes.cz, som igjen er gjengitt i sin helhet – når det gjelder konflikten med Anders Besseberg – i italienske neveitalia.it.

På spørsmål om samtalen med Besseberg «etter premieutdelingen» var oppklarende, svarer Gabriela Koukalová «nei». Hun hevder at IBU-presidenten snakket til henne som om han leste fra en bok eller et manus.

Ifølge Koukalova var Besseberg ikke i tvil om at han gjorde sitt beste i kampen mot doping i internasjonal skiskyting. Hun hadde åpenbart forventet en innrømmelse om det motsatte.

– For dårlig informert



– Jeg vet ikke hva hans oppførsel skyldes. Men, som det sies, når det koker, er det alltid et spørsmål om tid før alt kommer til overflaten, sier Gabriela Koukalová til det tsjekkiske nettstedet.

Til VG sier Besseberg at han fra sitt ståsted tror utøverne generelt sett er for dårlig informert om det IBU faktisk har gjort og gjør for å bli kvitt utøvere som bryter det internasjonale dopingreglementet. Han påpeker at IBU-styret denne sesongen har hatt tre møter med skiskytternes utøverkomite angående dopingproblematikken. Det siset i Holmenkollen i forbindelse med verdenscupavslutningen.

– Den saken ble oppklart i samtalen med henne. Jeg tror hun forsto det. Hun har rett til å mene at vi gjør for lite i IBU. Men jeg har hundre prosent god samvittighet for det (antidoping) regimet vi har. Ofte er det mangel på utøverinfomasjon. De følger ikke alltid like godt med på hva som blir gjort. Det er synd. Men vi kan heller ikke alltid gå ut med alt vi gjør; hvor og når, sier Besseberg som har vært IBU-president i 25 år.

Han har også sittet i styret (Foundation Board) i det internasjonale antidopingbyrået WADA siden opprettelsen av det i 1999.

Gabriela Koukalová hevder at hun fikk støtte for sin håndhilsen-nekt fra de tyske skiskytterne i Holmenkollen. Hun understreker samtidig at hennes «lille gest» ikke fortjener særlig beundring.

– Ikke eneveldig



Ifølge Gabriela Koukalová er det herrenes suverene Martin Fourcade som sammen med Michal Slesingr (Tsjekkia) og Lowell Bailey (USA) har gått i bresjen skiskytternes kamp mot juksemakerne i egne rekker.

– Det er vel bedre for sporten at utøverne er utålmodige, fremfor at de er likegyldige?

– Jeg synes det er topp. Men det er feil å tro at presidenten (Besseberg) tar avgjørelsene alene og er eneveldig. Presidenten i det tsjekkiske forbundet skrev i et åpent brev den 5. januar at IBU skjulte opplysninger. Problemet er at vi mangler beviser for å gå til anmeldelse i disse sakene. Det er fryktelig kompliserte saker, svarer IBU-president Besseberg.

Han forteller at tre skiskyttere er «foreløpig suspendert» og at IBU har tro på at én kan bli anmeldt og deretter bli påtalt for brudd på dopingreglene i løpet av april.