Bø om OL-krisen: - Alltid redd for slike situasjoner

BYGDØY (VG) Johannes Thingnes Bø (24) forbereder seg som om han skal til OL i Sør-Korea i februar. Men utarter konflikten mellom USA og Nord-Korea, blir han hjemme.

– Jeg mener livet er mer verdt å leve enn å tenke bare på OL og toppresultater. Før eller senere må vi gjøre opp våre egne meninger om vi skal dra til Pyeongchang eller ikke, men akkurat nå tenker jeg veldig enkelt: Jeg trenger ikke å bry meg om dette før jeg må. Sånn må det bli når du er toppidrettsutøver, hvis ikke blir det ikke 100 prosent fokus på noe som helst, sier Thingnes Bø, vel hjemme i Oslo etter flere uker på tur med skiskyttergutta.

Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som gir Olympiatoppen råd hvorvidt det er trygt å reise til Sør-Korea og en OL-by som bare er åtte mil fra grensen til Nord-Korea.

– Er alltid redd



– Hvis PST mener det er trygt å reise, og det er anbefalingen, så gjør vi jo det. Hører vi det motsatte får vi tro de sitter på en del informasjon som vi ikke gjør. Man er alltid redd for slike situasjoner, men vi har flinke folk rundt oss som følger situasjonen og som kan gjøre en vurdering når den tid kommer. Heldigvis trenger vi ikke å bestemme oss nå, og det er nesten et halvt år til OL, sier Thingnes Bø og legger til:

– For oss som utøvere er det en jobb som må gjøres uansett og det er nok å konkurrere om i verdenscupen selv i et OL-år. Men det er trist det som skjer, for meningen med OL er jo å samle alle nasjonene, å konkurrere og lage en bra folkefest.

Les også: Slik er programmet under OL i Sør-Korea

Akkurat nå er den «folkefesten» truet av ordkrigen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som har tilspisset seg den siste uken. Det ble ikke bedre da Trump truet med å «ødelegge Nord-Korea fullstendig» hvis USA tvinges til å forsvare sine allierte og seg selv.

Flere i tenkeboksen



Fra Nord-Korea ble Trump kalt senil og samtidig truet man med å skyte ned amerikanske bombefly om de beveger seg nær den nordkoreanske grensa.

– Det er jo et politisk spill og noe barnehageaktig over språkbruken. Vi får bare håpe det ikke er Donald Trump og Kim Jong-un som styrer dette men rådgivere - hvis ikke kan det fort bli stygt, frykter Johannes Thingnes Bø.

Sett denne? Bjørgen: - Enklere å vinne OL-gull uten Johaug

Så spørs det om andre idrettsnasjoner lar seg berolige av sørkoreanske myndigheter som lover at sikkerheten under neste års vinter-OL i Pyeongchang blir ivaretatt.

Store vinteridrettsland som Østerrike og Frankrike har allerede uttalt at de kan komme til å trekke seg fra OL hvis konflikten rundt Nord-Koreas atomprogram eskalerer.

OL i Pyeongchang arrangeres fra 9. til 25. februar. Med den norske OL-troppen reiser en representant for PST, men sikkerheten for øvrig er det arrangøren som har ansvaret for.